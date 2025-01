Lotteria Italia, 31 milioni di euro di premi "dimenticati" e non ritirati

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di una delle tradizioni più longeve del nostro Paese, e uno dei momenti attesi da quanti, nella speranza di dare una svolta alla propria vita, accumulano biglietti acquistandoli in varie località per ampliare le possibilità di vittoria: la Lotteria Italia, ricorrenza che conclude il periodo delle festività natalizie, ha tuttavia un altro inatteso e incredibile record, ovvero quello dell'ingente quantità di premi mai riscossi dai fortunati possessori dei tagliandi vincitori decretati durante i programmi televisivi associati all'estrazione. Quest'anno è il turno di Affari Tuoi speciale Lotteria, trasmissione in onda sulle frequenze di Rai Uno che sarà condotta da Stefano De Martino.

Come accennato, anche se sembra quasi impossibile solo da pensare, sono tanti gli italiani che hanno "dimenticato" di riscuotere la loro vincita: che si sia trattato di biglietti andati smarriti, gettati per errore nella spazzatura, finiti a fare da segnalibro o semplicemente acquistati e mai neppure controllati, i numeri sono sbalorditivi. Basti pensare che nel solo 2024 sono stati ben 26 i premi in denaro non ritirati dai fortunati e forse inconsapevoli vincitori, per un bottino complessivo di oltre 600mila euro.

E questo solo per quanto concerne le ultime estrazioni, dal momento che, come documentato dati alla mano da Agipronews, negli ultimi venti anni gli "smemorati" dei premi derivanti dalla Lotteria Italia hanno abbandonato complessivamente 31 milioni di euro, una cifra incredibile. Tra gli anni presi in esame risalta in particolar modo il 2008, quando fu lasciato sul piatto addirittura il premio da 5 milioni di euro, vale a dire il primo, quello più ambito e sognato dai compratori seriali dei tagliandi del concorso.

Anche nel 2015 ci fu un episodio particolarmente clamoroso, dal momento che un unico vincitore "dimenticò" di andare a ritirare un premio del valore di ben 2 milioni di euro. Dinanzi a episodi del genere viene sempre da chiedersi come sia possibile, dopo aver comprato un tagliando e dopo aver evidentemente accarezzato il sogno di cambiare la propria esistenza, scordare di incassare quella vincita tanto agognata.

Qualunque sia il motivo, è innegabile, visti i premi accumulati e abbandonati, che si tratti di casi non isolati: quindi anche quest'anno, tra i tanti che saranno attaccati allo schermo solo per attendere l'estrazione, ci sarà di certo qualche "smemorato".