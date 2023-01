Lotteria Italia, stasera l'estrazione: tutto quello da sapere

È prevista per la serata di oggi, venerdì 6 gennaio, l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023.

Il concorso, cominciato lo scorso 19 settembre 2022, si avvia dunque verso la conclusione, e sono moltissimi gli italiani in attesa di conoscere l'esito. Il primo premio in palio è di ben 5 milioni di euro, un bottino non da poco per chi si ritroverà con il biglietto vincente in tasca.

Quando avverrà l'estrazione

Come spiegato anche nel regolamento di Lotteria Italia, concorso nazionale gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'estrazione dei biglietti vincenti si terrà stasera durante la puntata speciale dell'Epifania de "I soliti ignoti - Il ritorno", che andrà in diretta su Rai Uno dal teatro delle Vittorie e sarà condotta da Amadeus. La trasmissione comincerà alle 20.35.

Tutti collegati, dunque, per conoscere i risultati. Nel corso del programma Rai non ci sarà solo l'estrazione. Sono previsti numerosi spettacoli e tanti ospiti, come Gigi D'Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Antonella Clerici, Max Tortora, Francesca Chillemi, Stefano Fresi e l'immancabile Paolo Fox.

Durante la trasmissione, fra uno spettacolo e l'altro, saranno mostrati anche i biglietti vincenti. Non ci sarà solo il premio da 5 milioni di euro, infatti. Ci sono premi anche da 2 milioni, un milione, e altri due da 500 mila euro. Un ricco montepremi che prosegue poi con i premi di seconda categoria (20 biglietti avranno il valore di 50mila euro) e di terza categoria (100 biglietti da 25mila euro).

Tutti i biglietti saranno abbinati ai concorrenti de "I soliti ignoti", tranne il mega premio da 5 milioni di euro, che verrà rivelato alla fine del programma, intorno alla mezzanotte.

Come sapere se si è in possesso di un biglietto vincente

Per chi non guarderà la puntata, è possibile conoscere l'esito del proprio biglietto attraverso l'app MyLotteries (smartphone iOS e Android) a partire dal 7 gennaio, il giorno successivo all'estrazione. O sul nostro sito subito dopo la trasmissione.

Sarà infatti pubblicato un Bollettino Ufficiale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il numero di serie del nostro biglietto, indispendabile per conoscere se è vincente o meno, può essere trovato nell’area in basso del ticket cartaceo. In caso di biglietto digitale, invece, il numero si trova nel promemoria di gioco.

Come riscuotere il premio

In caso di biglietto vincente, è necessario presentarsi presso l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, oppure a uno sportello di Intesa Sanpaolo. Il biglietto deve però essere originale e integro.

Se abbiamo acquistato un biglietto online, invece, il giocatore deve presentarsi all'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. di Roma o a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo e mostrare la copia del promemoria di gioco.