Occhio allo sciopero Lufthansa: voli cancellati e ritardi, le date a rischio

I dipendenti di Lufthansa sono pronti a incrociare ancora una volta le braccia: la compagnia aerea tedesca ha infatti annunciato due nuove giornate di sciopero per martedì 20 e mercoledì 21 febbraio. In quei giorni non sarà garantito il regolare svolgimento dei voli, e potranno verificarsi ritardi e cancellazioni.

Lufthansa si ferma di nuovo

A inizio di questo mese la compagnia aerea tedesca aveva già fatto i conti con uno sciopero di 27 ore, con disagi per i voli da e verso la Germania. Ad annunciare lo stato di agitazione, lo scorso 7 febbraio, era stato il sindacato Ver.di. Lo sciopero aveva interessato il personale Lufthansa di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Düsseldorf, ed i problemi più seri per i viaggiatori erano stati riscontrati negli aeroporti di Monaco di Baviera e di Francoforte. Oltre 100mila passeggeri avevano subito le conseguenze dello stato di agitazione.

Anche la prossima manifestazione è stata promossa dal sindacato Ver.di, che ha nuovamente invitato il personale di terra della Deutsche Lufthansa AG, della Lufthansa Technik, della Lufthansa Cargo e di altre società a prendere parte allo sciopero di 36 ore, previsto per il 20 e il 21 febbraio. Secondo quanto riferito sino a ora, le aerostazioni che saranno coinvolte sono quelle di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Duesseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda. Lo sciopero inizierà alle 4.00 del mattino di martedì 20 febbraio e si concluderà alle ore 7.10 di mercoledì 21 febbraio.

Sono naturalmente previsti disagi per i passeggeri, dato che potrebbero verificarsi cancellazioni di voli o ritardi. Secondo quanto riferito dalla stessa Lufthansa, che si scusa con i viaggiatori, i passeggeri che subiranno gravi ritardi o variazioni saranno tempestivamente informati, così da poter agire di conseguenza. La compagnia aerea ha inoltre assicurato che tutti verranno informati sulle modalità di riprenotazione del volo, appena questo tornerà disponibile.

Lufthansa ha raccomandato di controllare spesso il sito web, in cui saranno dati aggiornamenti.

Le ragioni dello sciopero

Sono ancora in corso le trattative fra Lufthansa e il sindacato. I lavoratori avevano chiesto un incremento del 12,5% dei loro stipendi e il riconoscimento di un bonus inflazione pari a 3mila euro. La compagnia aerea aveva però rispedito le richieste al mittente. Dopo giornate di discussioni, Lufthansa ha proposto un aumento salariale del 10%.

Al momento un accordo non sembra ancora raggiunto.