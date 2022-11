"Soffiare sulle candeline...". L'ultima sparata di Pregliasco

Nel corso degli ultimi due anni non sono mancate proposte draconiane per affrontare il Covid-19. Idee bizzarre, se non folli, per arginare la pandemia. Una delle misure più "originali", per così dire, è quella di Fabrizio Pregliasco. Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, il virologo dell'Università Statale di Milano ha acceso sulle feste di compleanno. Per la precisione, sul momento più atteso: lo spegnimento delle candeline. I rischi sono particolarmente elevati - secondo l'esperto - tali da richiedere interventi drastici.

L'ultima sparata di Pregliasco

Dopo aver cantato una versione pro vaccini di "Tu scendi dalle stelle" con Massimo Giletti - "La quarta dose devi fare se Natale vuoi festeggiare" , il ritornello alquanto minatorio -, Pregliasco ha presentato le singolari modalità per soffiare sulle candeline della propria torta di compleanno. Come anticipato, il gesto può nascondere dei rischi connessi all'infezione: "Questo potrebbe essere un problema, perché soffiando, inevitabilmente si sputazza un po'" . Ma con la mascherina è impossibile soffiare, quindi ecco la stravagante proposta: "Allora chi soffia potrebbe farlo senza mascherina e gli altri potrebbero indossare, ad esempio, una visiera" . Una visiera e non uno scafandro, è già qualcosa. Ma Pregliasco ha aggiunto: "Purtroppo quando soffi un po' di goccioline escono e un po' di Covid potrebbe esserci, un po' il rischio c'è insomma".

L'allarme del virologo