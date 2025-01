La Luna del Lupo è in arrivo: ecco quando si potrà ammirare lo spettacolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Prepariamoci alla notte del 13 gennaio, quando sarà possibile ammirare la Luna del Lupo. Si tratta di uno spettacolo astronomico davvero suggestivo e molto atteso, ricco di significati anche dal punto di vista spirituale. Stiamo parlando della prossima Luna piena, che nel mese di gennaio prende questo caratteristico nome, ma per quale ragione?

La Luna del Lupo sarà la prima Luna piena del 2025. Secondo gli esperti, la data precisa è quella del 13 gennaio, alle ore 22.27 GMT, ma il nostro satellite si mostrerà già nella sua piena forma a partire dal 12 gennaio e continuerà a farlo anche dopo il plenilunio, per un totale di tre giorni. Il 13 gennaio, tuttavia, la Luna raggiungerà la sua luminosità massima, con una magnitudine di -12,5.

Per gli appassionati di astronomia ci sono altri curiosi dettagli. La Luna Piena di gennaio, infatti, può comparire nella costellazione del Cancro o in quella dei Gemelli. Per quanto riguarda questo anno, sarà la volta dei Gemelli. Il 12 gennaio il nostro satellite si troverà nella costellazione Auriga, per poi spostarsi nella costellazione Gemelli durante la notte fra il 12 e il 13 gennaio, collocandosi anche vicino al pianeta Marte e alla stella Pollux. Il giorno dopo, il 14 gennaio, la Luna si trasferirà nella costellazione Cancro.

Ma perché quella di gennaio si chiama Luna del Lupo? Le ragioni affondano nella tradizione dei nativi americani. Pare infatti che nelle fredde notti di gennaio si avvertissero vicino ai villaggi gli ululati dei lupi. Sarebbe stato questo a portare alla scelta del nome. Si tratta di un'immagine molto suggestiva e carica di mistero. Al nostro satellite vengono però attribuiti anche altri nomi per quanto riguarda il mese di gennaio. Altrove viene infatti chiamato Luna di Ghiaccio, Luna Vecchia oppure Luna dopo Yule, ossia dopo Natale.

In India, la Luna piena di gennaio viene chiamata anche Shakambhari

. Coincide, fra l'altro, con il periodo dell'anno in cui si celebra l'importante festival religioso del Prayag Kumbh Mela.

Questa Luna viene vista come un momento di passaggio dal vecchio al nuovo.