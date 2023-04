Naso all'insù per la "Luna Rosa": quando vedere il primo plenilunio di primavera

In questo inizio di aprile vi è un motivo in più per sperare nel bel tempo. Oltre alle brevi, ma sempre gradite, vacanze pasquali i più romantici sono in attesa di volgere lo sguardo verso il cielo per ammirare uno spettacolo che promette emozioni. Giovedì 6 aprile, spiega la redazione di Meteo.it, ci sarà la Luna Rosa, il primo plenilunio di primavera.

Un appuntamento decisamente suggestivo conosciuto anche come plenilunio di Pasqua 2023. Per ammirarla bisognerà svegliarsi presto. Il nostro satellite raggiungerà il suo massimo splendore alle 4.35 UTC (6.35 ora italiana). Ciò significa che poco prima dell'alba sarà possibile, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, ammirare una delle lune piene più suggestive dell'anno.

L'atteso evento sarà visibile anche a occhio nudo. Ma per goderne in pieno della sua magia è consigliato scegliere luoghi che siano lontani da fonti di inquinamento luminoso. Attenzione, però. Perché pensando al termine che la identifica ci si aspetta di vedere in cielo una grande luna piena di colore rosa. In realtà non è così.

Il particolare appellativo è stato assegnato al quarto plenilunio dell'anno dai nativi americani ma ha motivazioni poco astrali e decisamente più terrestri: con tale colore si identifica il Muschio Rosa, o Phlox subulata, fiore di campo che in questo periodo fiorisce e dipinge in modo incredibilmente poetico i prati.

In questa occasione il satellite non sarà una Superluna. Questo fenomeno è osservabile quando il plenilunio si verifica al perigeo lunare, nel momento in cui è minima la distanza del satellite dalla Terra. Ma non disperate. Perché per ammirare la Superluna basterà attendere pochi mesi. L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 luglio: sarà in quel giorno d'estate che si potrà osservare il nostro satellite più grande e luminoso.

Luna piena e Pasqua

Vi è un elemento importante legato alla Luna piena d'aprile: questa è il plenilunio successivo all'equinozio di primavera e, in base al calendario lunisolare, è proprio con tale evento che si fissa la data della Pasqua. Va ricordato, infatti, che questa è una festa "mobile" che viene celebrata nella domenica successiva al primo plenilunio di primavera. Quest’anno la Pasqua cade di domenica 9 aprile.

Nel 2022 la Luna, dall’equinozio di primavera, entrò per la prima volta in fase di plenilunio proprio la vigilia della sacra ricorrenza cristiana. Questa volta, invece, accadrà il Giovedì Santo.