Lutto per Roberto Burioni: morto il padre Gaetano, aveva 94 anni

Si è spento all'età di 94 anni Gaetano Burioni, il padre dell'ormai noto virologo Roberto Burioni. L'uomo, stando a quanto riportato dallo stesso figlio, è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato.

Il post sui social

Roberto Burioni ha annunciato la morte dell'amato padre sui social network nella giornata di ieri, lasciando un post per i suoi follower. " Alle soglie dei 94 anni, questa mattina si è spento serenamente mio padre Gaetano, dopo una vita lunga piena di sacrifici, affetto e dedizione ", ha scritto nel suo messaggio. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, Gaetano Burioni ha ricoperto per 30 anni l'incarico di medico di famiglia a Fermignano (Pesaro), occupandosi del benessere e della salute dei suoi assistiti. L'uomo andò in pensione nei primi anni Duemila, ma nessuno dei suoi assistiti lo ha mai dimenticato.

Gaetano Burioni è nato a Casteldelci (Rimini) nel 1929. Dopo la laurea in medicina conseguita presso l'università di Modena, si specializzò in Pediatria e in Igiene all'università di Pisa. Fu medico di famiglia a Fermignano dal 1969 al 2000. L'altro giorno l'annuncio della sua morte da parte del figlio. I funerali del dottor Gaetano Burioni saranno celebrati mercoledì 13 settembre nella chiesa di San Martino a Casteldelci, paese dove il padre del docente di Microbiologia e Virologia dell'università Vita-Salute San Raffaele trae le sue origini. Il 94enne lascia la moglie Elvira e i figli Roberto e Raffaella.

Il cordoglio

Dopo la notizia della scomparsa di Gaetano Burioni non sono mancati i messaggi di vicinanza e di affetto rivolti al figlio Roberto. A presentare le proprie condoglianze è anche la redazione del programma televisivo Che Tempo che Fa, trasmissione di cui il virologo è stato spesso ospite. " Siamo vicini al prof Roberto Burioni e alla sua famiglia per la grave perdita che lo ha colpito. Da tutti noi le più sincere condoglianze ", ha scritto la redazione di Che Tempo che Fa su X-Twitter.