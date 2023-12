Trans, "Apayinye", i "cosa significa": le parole più cercate su Google nel 2023

Si sta per concludere un 2023 pieno di avvenimenti che milioni di italiani hanno appreso da tutti i media a disposizione quotidianamente (tv, radio, giornali, ecc.). La Rete, però, è diventata forse la primaria fonte di informazioni e, in questo senso, il motore di ricerca più utilizzato al mondo è sicuramente una fonte molto ricca. Google, come accade ogni anno in questo periodo, ha stilato un Report con gli argomenti di tendenza e più ricercati in tutti i Paesi ma vediamo cosa (e chi) domina le ricerche in Italia.

Addi e "cosa significa"

Sono numerosi i personaggi di rilievo scomparsi quest'anno: non è un caso che al primo e secondo posto delle ricerche compaiono i nomi di Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi: gli unici due stranieri presenti nei primi dieci sono Matthew Perry (7° posto) e Tina Turner (all'ottavo). Per queste ragioni, la parola più ricercata sul web sotto la voce "cosa significa" è lutto nazionale: è facile capire che gli italiani hanno cercato di comprendere in profondità le tematiche legate anche ai funerali di Stato come nel caso di Berlusconi e per l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Può sembrare strano (o forse no) che al secondo posto sulla ricerca dei significati appaia la parola transgender, forse anche quando c'è stata l'elezione della prima trans che ha vinto la fascia in Olanda la scorsa estate scatenando un dibattito interno sulla possibilità che un trans possa iscriversi a un concorso di bellezza per le donne. Al terzo posto ecco implosione: la mente ci riporta immediatamente alla tragedia del Titan inabissatosi per sempre con cinque persone a bordo alla ricerca del Titanic. Quarta posizione per un termine sconosciuto ai più: si tratta di apayinye, termine diventato molto di moda su Tik Tok, che non ha un significato preciso ma viene utilizzata come risposta a chi non ha capito una domanda.

"Cos'è" e "perché"

Ai primi tre posti della categoria "cos'è", per conoscere appieno il significato dietro la singola parola, gli italiani su Google hanno digitato Hamas a causa dell'attualità che ci fa vivere quotidianamente la guerra in Israele. Al secondo posto, a sorpresa, la parola diastasi addominale, termine che indica un problema di salute di cui aveva detto di soffire l'attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi. Terzo posto in questa speciale classifica è Kibbutz, ossia il tipico insediamento che si trova a Israele. Sui perché, invece, al primo posto è stato digitato sul motore di ricerca americano il perché ci fosse "La guerra in Israele e Gaza", domanda che purtroppo cela risposte molto crude e tristi, per poi passare al perché Enzo Iacchetti abbia condotto da casa sua, come fosse in smart working, alcune puntate di Striscia la Notizia.

Personaggi famosi

Con un finale di 2023 in crescendo, era quasi scontato che tra i personaggi noti al grande pubblico più cliccati e ricercati ci sia Jannik Sinner che ha fatto vivere una nuova età dell'oro al tennis italiano: al secondo posto troviamo Romelu Lukaku, attaccante della Roma del quale si è molto parlato per il voltafaccia estivo prima all'Inter e poi alla Juve ma anche per le tematiche legate al razzismo. Terzi posto, invece, per il nostro Peppino di Capri che recentemente ha festeggiato i 50 anni dalla produzione di "Champagne". Per la categoria cantanti, in Italia ci si è informati soprattutto di Rosa Chemical, Fedez e Marco Mengoni mentre c'è un trio di donne nei primi tre posti tra le attrici più cercate su Google: Chiara Francini, Luisa Ranieri e Beatrice Luzzi.

Infine, per le categorie più curiose, gli italiani hanno chiesto al motore di ricerca ricette a base di lenticchie, bigoli e scammaro (nei primi tre posti) mentre, sul migliore dress code da utilizzare a eventi speciali, ecco che le ricerche si sono rivolte a come vestirsi a Carnevale, a un matrimonio con i pantaloni e per una Comunione da invitata.