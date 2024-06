Made in Italy, l’evento del Giornale: segui la diretta

Il Made in Italy e la sua forza sono al centro dell’evento organizzato a Verona da il Giornale, in occasione delle celebrazioni per i propri 50 anni. Nella sede veronese di Confindustria, in piazza Cittadella, va in scena una mattinata di dibattiti e di confronti con i grandi protagonisti dell’imprenditoria tricolore, intervistati dalle più apprezzate firme della nostra testata.

Tra gli altri, sul palco si alterneranno il neoeletto presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. L'evento può essere seguito anche insul nostro sito. Prosegue così il viaggio celebrativo de il Giornale lungo la Penisola, dopo le tappe di Milano, Torino e Genova.