"Made in Italy: il segreto della qualità". L'evento de il Giornale a Verona

Ascolta ora 00:00 00:00

"Made in Italy: il segreto della qualità". Il racconto l’arte del mangiare e del vivere bene sarà al centro del prossimo evento organizzato a Verona da il Giornale, in collaborazione con il settimanale "Moneta - Il dritto e il rovescio dell'Economia". Del resto, quando parliamo delle eccellenze italiane, ci ispiriamo alla storia e vocazione alle cose belle o buone. Il Made in Italy, infatti, e un concetto culturale. È la lunga storia di imprese che sono finanziate da un sistema bancario che crede nel coraggio e nell'innovazione.

È l'eredità del Rinascimento italiano, proprio dove ci sono le basi intellettuali della ricerca del bello e l’anomalia storica, italiana e europea, delle figure sociale e economiche del contadino, del mercante e dell'artigiano. Quella vocazione non si è mai spenta: il lungo viaggio lungo la strada italiana dell'enogastronomia e di tutto ciò che gira intorno, la bellezza e il gusto - senza dimenticare il lavoro umano e tecnologico che c'è dietro - verrà riproposto in questa circostanza. L'appuntamento è fissato per lunedì 16 giugno: dalle ore 9:30 alle 12.30, nella sede della Biblioteca Capitolare, in piazza Duomo, andrà in scena una mattinata di dibattiti e di confronti con i grandi protagonisti dell’imprenditoria tricolore, intervistati dalle più apprezzate firme de il Giornale.

Lo speciale evento, che ha come partner Banco Bpm ed Enel, sarà introdotto dal Direttore responsabile de il Giornale, Alessandro Sallusti. Il primo panel, intitolato "Di chi siamo figli noi" e moderato da Stefano Zurlo, verrà incentrato sul racconto di un patrimonio unico al mondo, quello italiano, che si declina in sapori, saperi e creatività. Un'eredità millenaria che vive nei nostri prodotti alimentari, frutto di tradizioni agricole e tecniche di coltivazione che abbracciano territori e stagioni. Si tratta dell'arte dell'agro-gastronomia, dove ogni piatto racconta una storia, e l'innovazione che sa coniugare passato e futuro, portando il meglio della nostra cultura oltre i confini. Una immersione nell'Italia che sa creare, innovare e ispirare. Un'Italia che è molto più di un luogo: è un modo di vivere. Gli ospiti sono Luigi Scordamaglia (AD Filiera Italia), Raffaele Zingone (Condirettore Generale di Banca Ifis) e Mariafrancesca Serra (Presidente Coldiretti Donne Impresa).

Subito dopo si terrà una conversazione tra Osvaldo De Paolini, Direttore del settimanale economico "Moneta" - allegato a Il Giornale, Libero e Il Tempo - con Sandro Boscaini, Presidente Masi Agricola, in occasione del confronto su "Non aver paura di sbagliare". Sarà invece Andrea Ruggieri a moderare il dibattito sull'innovazione e nella tecnologia, elementi chiave per mantenere la nostra competitività a livello globale. Per un Made in Italy che non può essere solo un’icona estetica, ma deve affermarsi con prodotti ad alto contenuto tecnologico, per rispondere alle nuove richieste del mercato. Tutto questo passa anche per la digitalizzazione dei processi e la valorizzazione delle piccole eccellenze locali. L'export va sostenuto con reti globali, ma anche con narrazioni capaci di trasformare i prodotti in simboli di cultura e unicità. Gli ospiti sono: Claudio Destro (Ad di Maccarese Spa) Anna Carbonelli (Responsabile Solutions Imprese Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo) Domenico De Angelis (Condirettore Generale Chief Business Officer Banco BPM).

A chiudere l'evento si terrà "L’arte di coltivare". Il Direttore Osvaldo De Paolini intervisterà Ettore Prandini, Presidente Coldiretti: Quest'ultimo ha reso la propria azienda in un modello di sostenibilità e innovazione.

Da leader di Coldiretti, ha promosso politiche a difesa del Made in Italy, sostenendo la filiera agricola italiana, la trasparenza delle etichette e la lotta alla contraffazione alimentare. Prandini è una voce autorevole nel dibattito sull’agricoltura sostenibile, la sovranità alimentare e il futuro del settore agroalimentare e avrà modo di raccontare la sua lunga e importante esperienza imprenditoriale.