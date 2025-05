Maghen Capital acquisisce immobile di pregio in Corso Vercelli a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Maghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, ha finalizzato l’acquisizione di un immobile a uso misto, situato in Corso Vercelli 30-32, nel cuore del quartiere Vercelli-Pagano, nella zona ovest di Milano.

Le parole dell'AD

" L’operazione odierna è in linea con il modello di business che caratterizza il nostro gruppo – ha dichiarato Michael Meghnagi, Amministratore Delegato di Maghen Capital – mirato ad accrescere il valore dell’investimento attraverso la riqualificazione in immobile residenziale di lusso con ampi ed esclusivi servizi comuni, parcheggi e terrazze in risposta alle richieste dei clienti e all’attuale trend di mercato di Milano, e conferma la vincente strategia finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, che in questi anni ci ha permesso di ottenere ottimi rendimenti ”.

L'edificio

Attualmente locato a Coin S.p.A., si sviluppa su sei piani fuori terra e un livello interrato, per una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadrati, cui si aggiunge un’area sotterranea destinata a parcheggi. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 33 milioni di euro.

L'assistenzalegale e notarile

Maghen Capital S.p.A. si è avvalsa dello Studio Legale LCA, con un team composto dalla partner Barbara de Muro e dalla associata Angelika Mascotti, e dello Studio Legale Verdi e Associati, nelle persone degli avvocati Massimo Rizza e Alberto Zucca per gli aspetti legali, mentre si è avvalsa dello Studio Professionale e Tributario SPT, nelle persone dei dott. Maurizio Scazzina e Pierandrea Colucci per gli aspetti fiscali e contabili.

La proprietà è stata assistita, per gli aspetti legali, da Giliberti Triscornia e Associati con un team guidato dal partner Giulio Santagada e coadiuvato da Martino Sioli e Rachele Carraro, e, per gli aspetti contabili e fiscali, dallo studio Studio Spiniello con un team guidato dal partner Stefano Spiniello, coadiuvato da Matteo Renzo.

Gli aspetti

notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio IT Notai, nella persona del dott., coadiuvato dall‘avv.e dal dott.