"Maledetto Sala". Vanoni spara a zero contro il sindaco di Milano

Lo spostamento di Fabio Fazio dalla Rai al Nove è stata l'occasione anche per arricchire in qualche modo il parterre di ospiti della trasmissione, che da quest'anno tra le presenze fisse può annoverare anche Ornella Vanoni. La cantante milanese, che spesso è stata ospite nelle precedenti edizioni del programma, sarà parte del cast di Che tempo che fa da qui fino alla fine della stagione con uno spazio tutto suo ricavato nella prima parte di trasmissione. Alla cantante, come spesso accade nelle trasmissioni televisive, viene data ampia libertà di espressione, tanto più su una rete giovane e privata come Nove, del gruppo Discovery.

Vanoni, nei suoi interventi, ha deciso di leggere le pagine del suo diario e, in particolare, quelle dedicate ai suoi acciacchi e problemi di salute. Tra il racconto in un pacemaker e quello di un rantolo di cui non si capiva quale fosse l'origine, la cantante ha raccontato anche di quando si è rotta il femore cadendo in una buca di Milano. Un incidente fortunatamente non grave, come ha detto la stessa cantante, che ha però portato a conseguenze nella sua mobilità. " Maledetto Sala ", ha detto Vanoni, subito ripresa dal conduttore che, sebbene alla cantante venga data massima libertà, non vuole incorrere in incidenti diplomatici.

Ma il racconto fatto da Ornella Vanoni non può che riportare alla mente la gag di Giovanni Storti di qualche settimana fa. Il noto attore milanese, infatti, da qualche tempo è diventato un attivista e un influencer ambientalista, che presta un occhio a quanto accade a Milano e non manca di criticare il sindaco Sala. Tra le ultime contestazioni, oltre a quelle per l'abbattimento inutile di alcuni alberi, c'è quella per le buche, una in particolare che lui stesso ha segnalato diversi mesi fa e che ancora, fino all'ultimo video di luglio, non era stata riparata. Vanoni, senza diplomazia, non le ha mandate a dire al sindaco della città in cui vive, forse nella speranza che, in questo modo, qualcosa possa finalmente cambiare e Milano torni a essere una città a misura di cittadini.