Mangiare la neve? Un rischio da evitare

Ancora una volta su Tik Tok impazza la polemica per l'ennesima stranezza alimentare potenzialmente pericolosa.

In questa occasione a scaldare gli animi dei follower non è una foodblogger qualsiasi o un influencer più o meno conosciuto dell'ultima generazione.

La protagonista del nuovo popolarissimo video incriminato è nientepopodimeno che una conosciutissima star di Hollywood, la bellissima e famosissima Reese Witherspoon.

L'attrice de "La Rivincita delle Bionde" ha pensato bene di pubblicare sul suo profilo social un filmato nel quale la si vede uscire di casa dopo un'abbondante nevicata e raccogliere due tazze colme di neve dal tettuccio della sua auto.

Con l'entusiasmo e il sorriso che l'hanno resa celebre una volta rientrata ha condito le due tazze con sciroppo di cioccolato e caramello salato, innaffiato tutto con abbondante caffè freddo.

Il risultato pare sia stato davvero squisito a giudicare dalle esclamazioni compiaciute della bella Reese che ha pensato pure di battezzare la nuova bevanda con il simpatico nome di Snow Salt Choconcino.

Peccato però che il gesto apparentemente innocente dell'attrice ( che nelle intenzioni lo era sicuramente) nasconde però delle insidie che posso risultare pericolose per la salute.

Mangiare la neve ( o berla disciolta) non è consigliato, a meno che non sia dettato da logiche di sopravvivenza ovviamente.

I microscopici e meravigliosi cristalli di neve che formano i candidi fiocchi che scendono dal cielo agiscono da vere e proprie spugne nei confronti degli agenti inquinanti che purtroppo ormai permeano la nostra atmosfera.

Numerosi studi scientifici hanno confermato come all'interno della neve sia possibile trovare rilevanti tracce di sostanze chimiche nocive come il benzene, contenuto nei carburanti, nel petrolio ma anche nel fumo delle sigarette e pure lo xilene e il tolvene, tutti additivi aggiunti nei rifornimenti delle milioni di autovetture che purtroppo inquinano il pianeta.

Queste sostanze possono causare danni anche seri per la salute.

Non solo i composti chimici ma anche i batteri che in poche ore possono proliferare rendono sconsigliabile l'investitore della neve.

Per carità, non sarà una palla di neve che ci finisce in faccia da bambini e che magari ingurgitiamo un poco a farci stare male.

È meglio però limitarsi a guardare la neve o a giocarci piuttosto che mangiarla ed evitare di incoraggiare gli altri ad usarla per curiose ma potenzialmente pericolose bevande.