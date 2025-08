Marco Carta ricoverato in ospedale: annullato il concerto a Porto Torres. Come sta il cantante

Marco Carta è attualmente ricoverato all’Ospedale San Donato di Milano a causa di un problema di salute che lo ha costretto ad annullare il concerto previsto a Porto Torres, in Sardegna, nella serata di domenica 3 agosto. Le condizioni del cantante sardo, ex vincitore di Amici, sono stabili, ma i medici hanno preferito trattenerlo per ulteriori accertamenti. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social ufficiali dell’artista, con un comunicato in cui lo staff esprime " estremo rammarico " per l’annullamento della data, spiegando che la decisione è dipesa da cause inderogabili e non imputabili all’entourage.

“ Siamo stati costretti ad annullare l’esibizione a causa di un problema di salute che ha obbligato Marco a ricorrere alle cure mediche. Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo in degenza fino a domani, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza ”, si legge in una storia Instagram, accompagnata da una foto che mostra il braccio del cantante con il braccialetto ospedaliero.

Il precedente ricovero

Precedentemente Marco Carta era stato ricoverato e operato nel luglio 2018 a causa di una ulcera allo stomaco, come raccontato dalla nonna del cantante. In quell’occasione si parlò anche di una diverticolite come possibile causa dell’intervento urgente, diagnosticata dopo una TAC che aveva evidenziato una zona sospetta tra ombelico e sterno.

Il ringraziamento ai fan e l’ipotesi di una nuova data

Il concerto era in programma nell’ambito della Festa della Madonna degli Angeli a Porto Torres. Lo staff ha già fatto sapere che si sta lavorando per recuperare la data quanto prima. “ Marco desidera portare a casa questa esibizione a tutti i costi ”, si legge ancora nel messaggio pubblicato, in cui l’artista e il suo team ringraziano i medici dell’ospedale per l’assistenza, il Comune di Porto Torres per la disponibilità, e tutti i fan per l’affetto e la comprensione.

Al momento non sono stati forniti

ulteriori dettagli sullama l’equipe medica che lo ha preso in cura segue l’evolversi delle sue condizioni. Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.