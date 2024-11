Massimiliano Ossini: “Mike Bongiorno fece la sua ultima apparizione in tv in un mio programma”

Ascolta ora 00:00 00:00

Massimiliano Ossini è uno dei concorrenti della fortunata edizione 2024 di Ballando con le Stelle in onda il sabato sera su Raiuno. E’ molto sportivo e ha una passione sfrenata per la montagna, per l’agricoltura e, in generale, per tutto ciò che “gravita” attorno alla natura. La sua carriera annovera la conduzione di numerosi programmi televisivi. Conduttore poliedrico, è attento ai dettagli e perfino alle date delle ricorrenze riguardanti fatti di cronaca, di attualità, di sport e di spettacolo.

Un episodio che gli sta particolarmente a cuore, visto che tra l’altro proprio quest’anno ricorre il centenario dalla nascita di Mike Bongiorno, riguarda lo storico presentatore: “Anni fa condussi un quiz rivolto a tutta la famiglia sulle materie scolastiche; il format che mi piaceva molto e che oltretutto ebbe molto successo, prevedeva che in studio gli adulti si facessero aiutare dai bambini delle scuole elementari. Se ci penso provo ancora una grande emozione, perché proprio lì ci fu l’ultima apparizione di Mike Bongiorno! Si tolse i panni da conduttore e, per la prima volta nella sua storia, fece il concorrente”.

Per quanto riguarda la sua partecipazione a Ballando con le Stelle Ossini – in coppia con Veera Kinnunen –ce la sta mettendo tutta, anche se a volte i suoi sforzi non vengono riconosciuti dai voti che appaiono sulle palette dei giurati. Il conduttore di UnoMattina è comunque un uomo molto tenace (vinse anche un’edizione di “Notti sul ghiaccio” ndr) e non sono certo le critiche o i voti bassi a fare venire meno la sua voglia di gareggiare e di divertirsi sulla pista del sabato sera di Raiuno. Lo stile di ballo da lui preferito è il samba, che oltretutto ha eseguito con la Kinnunen durante la settima puntata: “Devo ammettere che è molto difficile, ma mi è venuto abbastanza bene!”.Il ballerino vip, in settimana, ha creato un “finto sindacato” per tutelare tutti i concorrenti del dance show, perché a detta sua i commenti della giuria non sono assolutamente incoraggianti.La performance di Massimiliano Ossini, è piaciuta a Carolyn Smith che ha apprezzato particolarmente le movenze "sciolte e naturali".

Giudizio abbastanza buono anche da parte di Selvaggia Lucarelli: “Mi è piaciuto, trovo che la tua mossa riguardante il finto sindacato sia intelligente". Ecco cosa ha raccontato il conduttore di UnoMattina in questa videointervista esclusiva per ilGiornale.