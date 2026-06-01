Dal matcha al telo anti-sabbia. "Anteprima d’Estate" in Fiera

Prosegue fino a domani «Anteprima d'Estate» l'evento gratuito promosso da Artigiano in Fiera nei padiglioni di Rho. Un'esperienza immersiva nell'artigianato di 50 Paesi, un modo per esplorare le usanze dei territori e delle culture del mondo. «Lo spazio di incontro quest'anno diventa ancora più un'occasione di dialogo - ha detto il presidente Antonio Intiglietta - Molte imprese provengono da territori segnati dai conflitti che qui trovano uno spazio per raccontarsi attraverso il proprio lavoro. In questo senso l'evento offre un contesto in cui la relazione diretta tra le persone, la conoscenza reciproca e il rispetto delle identità possano svilupparsi. L'artigianato, con la sua dimensione profondamente umana, ci ricorda che dietro ogni prodotto ci sono storie, culture e tradizioni che meritano di essere conosciute».

Gli stand presentano prodotti e cibi che sono un assaggio d'estate. Come il marchio «Beach Vibes» ideato dall'imprenditrice Caterina Pancotto, milanese di origini marchigiane che ha trasformato gli accessori da spiaggia in compagni di viaggio «intelligenti».

I capi sono pratici e versatili, il mantra è «Only Good Vibes» per risolvere con eleganza i piccoli stress della vita in spiaggia. Prodotto di punta è il telo mare «No-Wind, No-Sand»: un accessorio ultra-leggero (solo 270 grammi) progettato per non far penetrare la sabbia e per restare ancorato al lettino anche in giornate ventilate.

Fra le imprese new entry c'è MatchaMo, dedicata interamente al rito del tè matcha. La bevanda giapponese è più di un tè, è un esperienza quotidiana di benessere che presuppone una ritualità consapevole.

Dietro il marchio, c'è un percorso di selezione orientato alla qualità e alla riconoscibilità della materia prima, con l'obiettivo di introdurre sul mercato italiano un matcha biologico di fascia cerimoniale - della qualità più pregiata al mondo, coltivato senza pesticidi o fertilizzanti chimici - proveniente da Uji, nell'area di Kyoto, territorio

storicamente vocato a questa coltivazione. Il prodotto si distingue dalle versioni più comuni o a uso culinario. Vi è selezione di matcha cerimoniali, affiancata da accessori per la preparazione e da una linea di creme spalmabili.