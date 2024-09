Dopo il matrimonio al McDonald's arriva quello in pizzeria a Milano. Dire "sì" in Italia a "qualunque costo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una recente ricerca ha sottolineato come l'Italia sia il posto più amato dagli sposi di tutto il mondo per celebrare le proprie nozze. Che si tratti di vip - l'ultimo Ed Westwick ed Amy Jackson - o di semplici amanti del nostro belpaese, dire di "sì" a Roma, Milano, Napoli in Sicilia o in Toscana è qualcosa che oltre all'abito bianco e al "per sempre" tutti vorrebbero poter realizzare.

Dire di "sì" a qualsiasi costo

Ovviamente se si parla di grandi star, inutile dire che anche il costo è stellare, ma sposarsi in Italia è qualcosa che si può fare anche davvero con poco, perché non c'è bisogno di aggiungere altro alla bellezza dei nostri luoghi. A farlo lo scorso mese una coppia di Avellino, Michele e Ilary – originari di Montoro, un comune della provincia irpina - che dopo aver celebrato le nozze in chiesa hanno festeggiato al McDonald's con hamburger e crocchette di pollo. Costo del matrimonio davvero minimo, felicità dei due sposi immensa.

Sposarsi al Duomo di Milano con 30 euro

Una cosa simile è successa a Milano, dove una coppia di ragazzi polacchi aveva un sogno nel cassetto, quello di sposarsi nella città più fashion d'Italia. Non avendo molte possibilità economiche hanno prenotato una discreta chiesetta in centro, e dopo aver detto di sì, con tanto di abito bianco lei e completo elegante lui, sono andati a mangiare in pizzeria per un costo totale di 30 euro.

A raccontare l'accaduto il proprietario della pizzeria "Piz", Pasquale Pometto, in via Torino: " Era circa l'ora di pranzo e il mio locale era pieno di gente, quando ho visto entrare i due ragazzi vestiti da sposi. La cosa mi ha incuriosito molto e mi sono avvicinato anche per fare le congratulazioni ", dice Pasquale a IlGiornale.

" Mi sono però reso conto che non parlavano italiano e, in un inglese stentato, mi hanno spiegato che erano venuti nel nostro Paese proprio per realizzare il loro sogno di sposarsi nel centro di Milano. Erano molto sorridenti e felici e per loro l'importante non era che si trovassero in pizzeria o in un ristorante stellato: volevano semplicemente dire il loro 'sì' in Italia ".

Gli auguri di tutta la clientela

Incitati da Pasquale, campione italiano di pizza e creativo pizzaiolo di fama internazionale, anche tutti gli altri avventori del locale si sono alzati applaudendo i due che hanno concesso alla maniera "italiana" il rituale bacio. " È stata un'esperienza bellissima - racconta ancora Pasquale - a vevo letto dei due ragazzi di Avellino che avevano festeggiato al McDonald, ma credo che farlo nella mia pizzeria sia stato meglio ".

Ma quanto hanno speso i due sposini? " Hanno mangiato due pizze e poi il dolce l'ho offerto io - spiega ancora Pasquale - perché mi sembrava un gesto benaugurale. In tutto, comprese le bibite, il conto è stato di 30 euro ". Davvero una cifra irrisoria per un sogno tanto grande.

Una città che amavano tanto, mi hanno spiegato

I ragazzi, sempre da quanto riportato da Pasquale, ne hanno poi approfittato per fare qualche giorno di vacanza a Milano: "". Chissà se l'esempio delle due coppie di sposi sia l'inizio di un nuovo trend, quello dei matrimoni low cost, dove a contare sono i sentimenti e non tanto i soldi.