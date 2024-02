Una "medaglia" per sostenere il popolo ucraino

A due anni dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato la medaglia in bronzo Due anni di resistenza ucraina, distribuita in collaborazione con Poste italiane. Il costo di vendita è di 150 euro, in linea con quello di medaglie di analoga fattura. Per ogni medaglia venduta, 65 euro saranno destinati al centro di riabilitazione Unbroken Kids dell’ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli, che si occupa della cura fisica e psicologica dei bambini che hanno subito traumi di guerra.

L'orgoglio di un popolo in una moneta

La medaglia, il cui disegno è stato realizzato dai ragazzi della scuola d'arte dell'Istituto poligrafico, è densa di grande significato. Il Tryzub, il tridente bizantino simbolo e orgoglio dell'Ucraina, campeggia al centro, inciso nel bronzo, ed inoltre, sulla medaglia un passaggio dell'inno nazionale ucraino cantato nelle città e in trincea dai soldati: " Daremo anima e corpo per la nostra libertà ".

L'iniziativa benefica, è stata lanciata oggi a Palazzo Chigi in collaborazione, come detto, dalla Zecca dello Stato e Poste italiane. Un segno non soltanto di sostegno alle popolazioni martoriate dalla lunga guerra, ma anche della grande vicinanza italiana, in un momento in cui vanno concentrati i maggiori sforzi per gli aiuti da dare.

Quando e dove saranno acquistabili

Le medaglie saranno in vendita da sabato 24: " L'obiettivo - ha spiegato il presidente dell'Istituto Paolo Perrone - è produrne almeno 7800 pezzi per raccogliere mezzo milione di euro. L'idea è quella di dare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino che da due anni combattere in difesa della nostra libertà, del diritto di vivere in uno Stato democratico ", ha concluso.

Il prezioso cimelio in bronzo, che oltre ad essere un mezzo per fare beneficenza, avrà anche un aumento di valore nel tempo, sarà disponibile all'acquisto nelle piccole come nelle grandi città italiane, grazie alla rete di distribuzione capillare di Poste Italiane. " Abbiamo quasi 13mila uffici nel Paese, a cui si aggiungono i nostri spazi di filatelia ", ha spiegato la presidente di Poste Silvia Maria Rovere durante la presentazione.

Inoltre sarà possibile averla:

• attraverso i canali online del Poligrafico (www.shop.ipzs.it) e di Poste italiane (filatelia.poste.it);

• nei punti vendita di IPZS di Piazza Verdi 1 e del Museo della Zecca in Via Salaria 712;

• in tutti gli Uffici Postali e nei negozi Spazio Filatelia.