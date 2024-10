A dieta di... felicità. Spopola il menu alla dopamina: cos'è e come metterlo in pratica

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è una di quelle diete che promettono miracoli e non è neppure la carta di un ristorante fusion. Il menu alla dopamina è l'ultimo trend che sta spopolando su TikTok e Instagram e che, almeno per una volta, ha una chiave di lettura positiva. Tra challenge folli e fenomeni virali spesso negativi, il dopamine menu si pone l'obiettivo di stimolare il benessere e la felicità. Come? Semplicemente stilando una lista delle cose che fanno bene all'umore e mettendole in pratica.

Nelle ultime settimane l'hashtag #dopaminemenu ha subito un'impennata sul social network più in voga tra le giovani generazioni, TikTok, sfiorando i cinque milioni di contenuti. Giorno dopo giorno i video sui menu alla dopamina si sono moltiplicati, offrendo spunti interessanti e idee su come aumentare i livelli di dopamina - il neurotrasmettitore del piacere e della felicità - semplicemente vivendo una vita fatta di piccole routine, piaceri quotidiani e cose che fanno bene all'umore.

Cos'è il dopamine menu

Realizzare un menu alla dopamina, però, non è semplicemente stilare una lista come si fa per la spesa. La stesura del dopamine menu parte dagli antipasti prosegue con le portate principali e poi si conclude con contorni e dolci, ma al posto delle pietanze vengono inserite le attività preferite con un processo bene definito. Tra gli antipasti i tiktoker inseriscono attività veloci, che consentono di cominciare bene la giornata: la colazione preferita, una beauty routine speciale, un caffè gustato nel letto oppure un bagno rigenerante.

La sezione "portate principali", invece, prevede la stesura di una lista di cose gratificanti da fare nella giornata per evadere dalla routine lavorativa e dagli impegni che la vita ci impone. Quali? Ritagliarsi almeno un'ora per un hobby, uscire con gli amici, godersi un tramonto, fare una passeggiata nella natura, leggere. Insomma, un'attività che soddisfi una passione personale e ci permetta di stare bene. Con i "contorni" e i "dessert", invece, i tiktoker suggeriscono idee e soluzioni per rendere gradevoli attività o momenti della giornata che proprio non ci piacciono: ascoltare musica o podcast mentre si fanno le pulizie, ballare mentre si fa la spesa oppure accendere incensi e candele mentre si lavora al pc o ancora fare shopping online mentre si è in sala d'attesa dal dentista.

Come si realizza un menu alla dopamina

Il fenomeno del menu alla dopamina promette di fare aumentare i livelli di felicità a chiunque si impegni a seguire il menu, scegliendo ogni giorno tra le varie "portate". Ma offre anche spunti su come godersi la vita attraverso piccoli momenti di piacere e accorgimenti per rendere più leggera la giornata. Attenzione, però, un foglio e una penna non bastano.

Per stilare un dopamine menu servonoe impegno e gli spunti sul web sono migliaia. Dai post-it attaccati al frigorifero ai diari realizzati con la tecnica dello scrapbooking fino ai menu virtuali raccontati in un reel, tutto è consentito purché si gusti il menu ogni giorno.