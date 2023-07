"Un messaggio per le donne". E la militante si spoglia alla festa del Pd

Clamoroso fuori programma durante la Festa dell'Unità: Loretta Pompili, storica militante del Partito democratico, ha improvvisato uno spogliarello, con tanto di piccola vasca da bagno, sul palco di Rimini. Il tutto è avvenuto qualche sera fa al termine di una cena quando, anche probabilmente a causa del caldo, la signora ha voluto inscenare una sorta di ​spettacolo di burlesque. Qualcuno ha urlato allo scandalo, mentre altri hanno addirittura accennato un piccolo applauso.

La Pompili - 67 anni - è un'ex dirigente di regione in pensione, volontaria dell'evento, e ha intrattenuto il suo pubblico per circa tre minuti. Lasso temporale durante il quale il video ha iniziato a circolare sui social. Un performance che ha lasciato in molti perplessi, come ha dichiarato Fiorella Zangari, la segretaria comunale Pd, che aggiunge: " Una cosa del genere prima di essere fatta andava condivisa con il partito e gli altri organizzatori della festa noi e spiegata al pubblico ".

It happens in #Italy. #Historical militant #PD (#DEM) striptease at the #Rimini Unità Party: scandal. Video

Show by Loretta #Pompili, 67, left in bra and panties.The embarrassment of party leaders.The municipal secretary: "she was wrong,she had to warn us and explain her gesture" pic.twitter.com/Lks4rciVei — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) July 18, 2023

Tra chi ritiene che abbia ridicolizzato la festa e chi - al contrario - la elogia per coraggio e l'ironia dimostrata nell'ostentare l'evento, come ha fatto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Pompili si difende, afferrmando che voleva inviare " un messaggio a favore di noi donne e dei nostri diritti " e definendo la performance " un'innocente burla del burlesque ". Intervistata da Il Resto del Carlino, la militante del Pd si rifende, ritenendo di avere commesso un solo errore: ovvero " non aver avvertito nessuno prima e non aver spiegato poi al pubblico il senso della mia esibizione ". Tra l'altro, non è stata la prima volta che Loretta si è esibita in questo tipo di contesto: " Una decina di anni fa, con i colleghi della Regione. Organizzavamo degli eventi in cui ognuno di noi cantava, ballava. Io ero rimasta molto colpita dalla performance di Dita Von Teese (l'attrice e modella diventata un'icona del burlesque, ndr) al Festival di Sanremo. Avevo suggerito di replicare il suo numero affidandolo a una ragazza. Visto che nessuno aveva raccolto l'invito, mi ero esibita io ".