Mestre, gli antagonisti aggrediscono un gazebo di centrodestra: "Dovete morire"

È avvenuta una nuova aggressione ai partiti di centrodestra a Mestre a pochi giorni dalle elezioni amministrative in un clima sempre più teso. Oggi pomeriggio in Piazza Ferretto a Mestre, mentre si svolgevano i gazebo (regolarmente richiesti al comune) di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ucd e della lista del candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini, è d’improvviso comparso un corteo non autorizzato composto da decine di persone appartenenti alla galassia anarchica e antagonista aggredendo verbalmente i militanti dei partiti di centrodestra. Il corteo era aperto da uno striscione con scritto “No al 41bis. Alfredo Cospito Libero”.

Gli anarchici hanno iniziato a urlare cori intimidatori “fascisti, dovete morire”. In piazza erano presenti numerose famiglie con donne e bambini spaventate da quanto stava avvenendo e per fortuna l’intervento della polizia ha evitato il peggio. I militanti di Fratelli d’Italia hanno risposto pacificamente intonando l’inno di Mameli. Come spiega a “Il Giornale” il commissario di Fdi Venezia Marco Mestriner: “È stata una situazione surreale, eravamo pacificamente a fare gazebo e d’un tratto è apparso questo corteo che si è avvicinato minaccioso verso il gazebo insultandoci con il megafono e avvicinandosi pericolosamente a noi. All’odio rispondiamo con maggior forza e intimidazione e non ci faremo intimidire da queste persone”, conclude Mestriner.

L’aggressione arriva a pochi giorni da un altro episodio accaduto sempre nel comune di Venezia dove è stato lasciato letame fuori dal ristorante Al Colombo perché avrebbe ospitato la presentazione di un libro sulla destra.