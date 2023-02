"Mi vuoi sposare?". Pregliasco dimentica il flop (ma resta in politica)

Sfortunato al voto, fortunato in amore. Il tradizionale proverbio, per Fabrizio Pregliasco, lo si potrebbe declinare così. Dopo la batosta elettorale e la conseguente esclusione dal consiglio regionale lombardo, il virologo candidatosi col centrosinistra ha trovato il modo di consolarsi: convolando a nozze. Il professore sposerà infatti la storica compagna Carolina Pellegrini, volto noto del centrodestra milanese nonché ex assessore regionale alla famiglia nella giunta Formigoni del 2012. Di fronte ai sentimenti, le divergenze politiche non hanno avuto alcuna influenza. Il medico ha così fatto scattare la proposta di matrimonio proprio nelle ore successive ai risultati elettorali.

Pregliasco sposerà Carolina Pellegrini

Lo ha fatto in diretta su Radio1, un po' sollecitato dai conduttori della trasmissione Un giorno da pecora. Parlando della compagna, Pregliasco ha confidato: " Lei non era d’accordo con questa mia candidatura, mi aveva sconsigliato. Lei mi sostiene e mi supporta da vent'anni. Per questo dico che ora è arrivato il momento di sposarci ". Così gli speaker gli hanno chiesto se stesse formulando una proposta ufficiale all'ex assessore Pellegrini. E lui: " Si, Carolina è una donna straordinaria, vivere con lei mi dà tanta gioia ed è un grande regalo. Per questo le chiedo: mi vuoi sposare? ". A stretto giro, la carrambata radiofonica con l'intervento della diretta interessata.

Il sì e la data delle nozze

" Sono senza parole. Non ho capito se leggeva o era naturale... Certo che rispondo di sì ", ha risposto Carolina Pellegrini. E via con gli applausi di congratulazioni al professore e alla sua futura consorte. " Non me lo aspettavo, io però dico di sì. Lo sposo, a patto che non faccia più il birichino: deve dormire di più mangiare meglio, non è più un ragazzino ", ha aggiunto l'ex assessore regionale di centrodestra. La data delle nozze però non è ancora fissata. " È ancora molto preliminare la cosa, però ci tenevo a fare questa comunicazione ", aveva infatti chiosato poco prima il virologo.

