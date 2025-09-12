Michele Morselli, chi è il manager a cui Armani ha lasciato azioni, ville e yacht

Il secondo testamento di Giorgio Armani ha messo ordine al patrimonio e al futuro della maison. Un nome che pochi conoscono è quello dell’amico di lunga data Michele Morselli, manager di 42 anni a cui lo stilista ha donato 100 mila azioni, Btp per 32 milioni, la possibilità di soggiornare nelle sue ville di New York e St. Tropez e di utilizzare il suo megayacht Main, nonché altri preziosi come auto d’epoca, due tavolini in legno “effetto pesce”, una libreria e metallo e legno, delle poltrone, tappeti e fossili.

Chi è Michele Morselli

Classe 1983, Michele Morselli è l’ad dell’immobiliare di Armani, realtà che un patrimonio di 289 milioni di euro ma vanta beni che hanno un valore superiore. Come confermato dal Messaggero, il manager era molto vicino allo stilista ed è anche proprietario di una residenza in via Borgonuovo 18, nei pressi del palazzo del Settecento dove re Giorgio aveva scelto di risiedere.

Molto legato alla privacy – si sa pochissimo sul suo conto – Morselli vanterebbe un discreto patrimonio: secondo Repubblica, possiede una quindicina di immobili a Milano, tra cui quello già citato di via Borgonuovo 18. E ancora possiede partecipazioni quote di attività nella sanità. Tra le sue passioni si possono citare l’ippica e, proprio come Armani, il basket. Tra le altre attività, è consigliere della Blu Basket, la principale società di pallacanestro maschile di Bergamo, che milita nel campionato nazionale di Serie A2.

Nonostante la vicinanza allo stilista e la sua

presenza nel testamento, pare che Morselli. Non rientrerebbe, infatti, tra i sessantadue strettissimi congiunti che si sono recati a Rivalta lunedì per dargli l’ultimo saluto.