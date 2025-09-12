Il tavolo di Andy Warhol, i paraventi giapponesi, gli yacth: ecco a chi andranno i tesori di Armani

"Il mio ritratto di Andy Warhol a Leo". Nel testamento di Giorgio Armani ci sono anche le volontà del fondatore della maison su arredi, quadri, mobili di pregio di sua proprietà. Le sue opere più importanti - come questa realizzata dal padre della pop-art in persona per lo stilista - vanno al compagno e braccio destro, Pantaleo, detto Leo, Dell'Orco, e all'amata sorella Rosanna. È a lei che vanno altri due pezzi d'arte di valore: un quadro del pittore francese padre del fauvismo Henri Matisse, e la foto della mano di Rayman. Sempre Rosanna ha ereditato anche un tavolo del grande Ettore Sottsass e un secretaire cinese e un grande dipinto.
La statua di una tigre, un orso e una pantera in bronzo sono stati lasciati a Dell'Orco, insieme tra le altre cose ad animali di metallo, a tappeti giapponesi e a una scrivania in legno scuro di JM Frank. A Michele Morselli, amico amministratore delegato de L'Immobiliare srl, un grande tavolo in monaco con le gambe in oro, un altro tavolo a 'Z' in legno chiaro e, tra l'altro, una poltrona in finto animale e un'altra di cavallino arancio.
Alla nipote Roberta, invece, lo stilista ha lasciato due paraventi giapponesi beige e neri, una mensola giapponese e due cavalli in terracotta. Le auto d'epoca vengono divise tra Dell'Orco e Morselli, mentre alla Fondazione Giorgio Armani gli arredi del piano terra della sua residenza milanese come un grande quadro con gli stilisti, poltrone e divano in pelle e legno e un grande tavolo a quadretti.
Un'altra delle disposizioni è che la sorella Rosanna e i due nipoti, Silvana Armani e Andrea Camerana, consentano a Pantaleo Dell'Orco di noleggiare per quattro settimane all'anno il megayacht Main. Disposto anche che sull'imbarcazione venga ospitato per due settimane l'anno Michele Morselli e i suoi famigliari. La proprietà dello yacht è de L'Immobiliare srl, la cui maggioranza appartiene alla sorella e ai nipoti dello stilista. Il re della moda ha pensato anche alle due pronipoti, Margherita e Maria Vittoria, alle quali ha lasciato un milione mezzo ciascuna da far confluire in un trust appositamente istituito.A Angelo Bonsignore, dipendente Armani dell'Ufficio Stile, vengono lasciati Btp per un valore di quasi un milione di euro. Nel testamento compare anche lo stilista britannico Black Graeme Leslie, a cui ha lasciato Btp per 480mila euro.