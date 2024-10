Michelle Comi, polemica sulla raccolta fondi per rifarsi il seno: "15mila euro in poche ore"

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Il video e la raccolta fondi

Michelle Comi chiama, i fan rispondono e questa volta la risposta è stata a colpi di euro. L'influencer è tornata a fare parlare di sè per la singolare raccolta fondi lanciata nelle scorse ore per finanziare una mastectomia additiva. " Contribuisci all'aumento del seno della tua principessa ", è il titolo della raccolta avviata da Michelle Comi, che ha chiesto il supporto dei suoi facoltosi follower per potersi sottoporre a un intervento chirurgico per aumentare il seno. L'iniziativa, tanto provocatoria quanto audace, ha fatto esplodere la polemica ma intanto l'influencer, in meno di ventiquattro ore, ha raccolto 15mila euro, la somma necessario da girare al chirurgo plastico.

Michelle Comi, starlette di Onlyfans, è nota per le numerose polemiche scatenatesi a seguito delle sue dichiarazioni sul sud Italia, sul non volere lavorare ma piuttosto "essere mantenuta" e sull'ostentazione della ricchezza. Nelle scorse ore l'influencer ha deciso di animare nuovamente il web, lanciando una raccolta fondi per pagarsi un intervento chirurgico per aumentare il volume del seno. Certo, i soldi non le mancano, ma Michelle ha deciso di sfruttare la generosità dei suoi follower - quasi un milione tra TikTok e Instagram - per autofinanziare il suo sogno e lo ha fatto attraverso un video che, in breve tempo, è diventato virale sui social.

Il video e la raccolta fondi

" Non voglio vendervi nulla, voglio chiedervi esattamente ciò che voglio. Michele Comi apre la sua prima raccolta fondi. Con un piccolo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio", ha detto provocatoria l'influencer, promuovendo il link alla raccolta fondi aperta su Gofundme, la cui descrizione recita così: "Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso ".

Le donazioni non sono tardate ad arrivare e in meno di cinque ore Michelle ha raccolto la metà del budget necessario per sottoporsi alla mastectomia e, prima dello scadere delle ventiquattrore dall'inizio della raccolta, l'influencer ha raggiunto l'obiettivo grazie a novantaquattro donatori. " Non avevo dubbi, sono felicissima. Grazie a tutti gli imprenditori d'Italia senza i quali questo non sarebbe stato possibile", ha detto su TikTok Comi pubblicando un nuovo video, dove ha brindato con champagne al successo della sua raccolta fondi.

Il problema son quelli che glieli danno",

"Invece di darli in beneficenza...questa gente si arricchisce sulle spalle dei coglioni"

La nuova singolare iniziativa dell'influencer non ha lasciato indifferente il pubblico dei social e sotto ai suoi post social sono fioccate critiche epungenti. "ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato: