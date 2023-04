Migranti choc: siamo al collasso, Trump arrestato e Putin: quindi, oggi...

- Ve lo dico subito: giornata mosciarella.

- Innanzitutto la cronaca, anche stavolta da Milano. Una ragazza di 24 anni è stata stuprata per ore in una zona semicentrale. Il tutto appena un mese dopo quel tale, pure lui straniero, che ha accoltellato sei persone in giro per la città intorno alla Stazione Centrale. Se questo è il biglietto da visita della “città più internazionale” d’Italia, non siamo messi bene.

- Molto si è detto sul rapporto tra Meloni, Salvini e Berlusconi. Fatto sta che governano al momento senza grossi scossoni e, dice il leghista, negli altri due leader vede “due amici oltre che alleati”. Ora: tutto può succedere. Però vorrei ricordarvi che dall’altra parte della barricata Elly Schlein fa fatica a tenere a bada il suo partito (già litiga con Bonaccini) e non ha ancora iniziato a gestire la possibile e tormetata alleanza con il M5S. Auguri.

- Arrestato Donald Trump ed è una notizia davvero clamorosa. Ma non tanto perché prendono le impronte a un ex presidente o perché lo tengono per qualche ora “under arrest”. Ma perché ora inizia la vera partita: The Donald saprà sfruttare a suo vantaggio tutto questo? Il fatto che abbia deciso di andare a New York ci fa pensare che le prossime presidenziali Usa saranno infuocate, con l’ombra di un processo tutto fondato su una pornostar. Nemmeno il più arguto sceneggiatore avrebbe potuto immaginare di meglio.

- Magari Darya Trepova non sapeva cosa c’era in quella statuetta che è esplosa e ha ucciso il blogger filo-putiniano. Però io non capisco perché tutti i giornali oggi debbano per forza cercare il mistero anche quando non ne hanno le prove. Si tratta di pregiudizio. Certo, ha un suo fondamento visto l’uso che lo Zar Putin di solito fa della verità. Però voglio dire: questa signora ha portato la statuetta nel locale, ci sono i video che lo provano e pure la sua confessione. Anche in un Paese normale come l’Italia sarebbe stata arrestata e messa dietro le sbarre. Poi si indagherà per capire se fosse davvero consapevole o meno di quello che stava facendo.

- Magicamente il sostenitore di Putin morto nell’attentato diventa per il Corriere un “ultranazionalista di destra”. Di destra, così: a caso.

- Quando volete capire come vanno davvero le cose, ascoltate i sindaci. Sono loro ad avere infatti il polso della situazione sul territorio, al di là di quanto si decide a Roma. Bene. Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana e delegato Anci per l’Immigrazione, uno del Pd, ha spiegato chiaramente che i numeri degli sbarchi di questi mesi ci stanno mettendo di fronte ad una realtà davvero complicata. “Nel primo trimestre del 2023 abbiamo già fronteggiato l'arrivo di 27mila migranti con la prospettiva di chiudere l'anno ben oltre i 100mila”. Che vuol dire? Vuol dire che al netto dei discorsi delle Ong sui soccorsi in mare, al netto delle belle parole sul diritto a migrare, al netto degli inviti della sinistra ad essere “accoglienti”, poi bisogna trovare un posto per dormire a queste persone. E non ci sono. ”Così il sistema collassa - spiega Biffoni -, i posti non si trovano per allocare i migranti, le Prefetture sono in difficoltà, le norme per il riconoscimento giuridico farraginose senza parlare dei 2.500 minori non accompagnati arrivati solo da gennaio”. Chiaro? È facile fare gli accoglienti con le risorse pubbliche degli altri.

- Il problema in Italia non è la destra che sponsorizza i licei del made in Italy ma la sinistra che vorrebbe tutti letterati e laureati. Mi chiedo per quale motivo sarebbe preferibile avere tanti disoccupati col pezzo di carta, a molti diplomati con un lavoro sicuro. Mi spiegate dove sta la logica?