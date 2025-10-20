Milano Cortina 2026: disponibile da oggi l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

Da oggi, 20 ottobre 2025, è ufficialmente disponibile l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, pronta a trasformarsi nel compagno digitale ideale per tifosi, appassionati e spettatori da tutto il mondo. Lanciata con l’obiettivo di accompagnare il pubblico lungo il percorso verso i Giochi e durante tutto il loro svolgimento, l’app è scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play Store.

L’app, sviluppata in collaborazione con Olympic Channel Services (OCS), è progettata per offrire una fruizione intuitiva e immersiva, con una grafica che richiama il Look of the Games e un’interfaccia a doppia homepage dedicata sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi: due percorsi paralleli ma uniti da un’unica visione inclusiva.

Tutte le informazioni sui Giochi

Pensata come estensione mobile del sito ufficiale Milano Cortina 2026, l'app offre un ricco ventaglio di contenuti:

Orari e sedi delle gare

Informazioni sui villaggi Olimpici e Paralimpici

Calendario delle competizioni

Notizie aggiornate in tempo reale

Notifiche personalizzabili

Accesso diretto alla biglietteria ufficiale

Oltre ad essere uno strumento pratico per orientarsi nell’evento, l’app diventa un vero e proprio hub interattivo, in grado di offrire esperienze su misura per ogni utente.

Disponibile in 12 lingue per un pubblico globale

La grande novità dell’app Milano Cortina 2026 è la sua dimensione internazionale: disponibile in ben 12 lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, mandarino, giapponese, hindi e arabo, consente agli utenti di tutto il mondo di accedere a contenuti localizzati e personalizzati. Un passo importante verso un’Olimpiade sempre più inclusiva e connessa, che punta a unire le persone attraverso lo sport.

Un viaggio digitale tra sport e territorio

L’app permetterà di esplorare le località che ospiteranno i Giochi grazie a contenuti multimediali, guide pratiche ed esperienze interattive. Sarà possibile scoprire come vivere al meglio l’evento, non solo assistendo alle gare, ma anche partecipando alle numerose attività previste nei territori olimpici e paralimpici.

Tra le sezioni più apprezzate ci sarà anche lo shop ufficiale, da cui acquistare merchandising esclusivo legato a Milano Cortina 2026 direttamente dallo smartphone.

Il Viaggio della Fiamma: un racconto in tempo reale

Una delle funzionalità più coinvolgenti dell’app sarà la sezione dedicata al Viaggio della Fiamma Olimpica e della Fiamma Paralimpica, visibile in tempo reale. Gli utenti potranno seguire ogni tappa del percorso lungo lo Stivale, con aggiornamenti live su itinerari, protagonisti e iniziative collegate.

Il Viaggio sarà sostenuto da partner d’eccezione:

Coca-Cola e Eni accompagneranno la Fiamma Olimpica come partner ufficiali. Allianz, Presenting Partner della Fiamma Paralimpica, sarà al fianco del percorso paralimpico, sottolineando il valore dell’inclusività.

Una guida costante, sempre a portata di mano

Non una semplice app, ma un punto di riferimento costante per chiunque voglia vivere Milano Cortina 2026 da vicino.

Con aggiornamenti, promemoria personalizzati e strumenti per organizzare al meglio l’esperienza sportiva, l’app si presenta come il cuore digitale dei Giochi Invernali italiani.

Come scaricarla

L’app è già disponibile al download sui principali store: Apple App Store e Google Play Store, oppure direttamente al link.