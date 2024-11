Milly Carlucci: “Vivo immersa nella musica”

Ascolta ora 00:00 00:00

La settima puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa con l’eliminazione provvisoria dell’attore turco Furkan Palali (che tra l’altro sembra non avere incassato molto bene la sconfitta). A decretare l'uscita dal programma dell'attore della soap Terra Amara il “popolo social”. ' La scorsa settimana sono stati eliminati Alan Friedman e Giada Lini, vincitori della serata Federica Nargi e Luca Favilla (con 75 punti). La coppia si è esibita in una salsa sulle note di “Ran Kan Kan”. Rossella Erra, la “tribuna del popolo”, ha contribuito alla loro vittoria donandogli i 50 punti del tesoretto. Secondo posto (69 punti) per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che hanno danzato sulle note di “Smells like Teen Spirit”dei Nirvana.

Proprio al termine della puntata, ricca tra l’altro di colpi di scena, confronti e con tanto di scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli (la giurata ha reagito con forza dopo che l'imprenditrice l'ha attaccata dicendole: “Parli di me, ma i tuoi lettori devono pagare per leggere”), abbiamo incontrato e intervistato la conduttrice del programma del sabato sera di Raiuno – Milly Carlucci - chiedendole di tracciare un “bilancio provvisorio” di questa fortunata edizione. “Il bilancio dell’edizione è presto per tracciarlo, dobbiamo arrivare alla dodicesima puntata. Posso dire che stiamo lavorando tutti con grandissimo entusiasmo. I nostri concorrenti ci stanno mettendo cuore, anima, sforzi, sacrifici, ogni volta fanno prove sorprendenti. Anche i concorrenti meno portati al ballo hanno saputo fare un cambiamento impensabile”.

Proprio con la conduttrice abbiamo fatto un paio di chiacchiere sull’impatto e sull’importanza della musica non solo nel ballo ma nella vita quotidiana delle persone (tra l’altro sarà proprio lei, durante la diretta trasmessa da Rai1, il 7 dicembre – in occasione dell’apertura della stagione del Teatro alla Scala di Milano con l’opera di Verdi “La Forza del destino” ad occuparsi dei commenti tra un atto e l’altro.

Restando in tema musicale, degna di nota (e notevole) la presenza a Ballando con le Stelle della Big Band di Paolo Belli che, con i suoi 19 elementi, prepara dal vivo, per ogni puntata almeno 30 brani ai quali si aggiungono i replay, i sottofondi e gli stacchetti portando quindi il numero dei pezzi almeno a 200. “Vivo immersa nella musica, da quella pop a quella classica”, afferma Milly Calucci. I dettagli nella videointervista esclusiva per IlGiornale.