Da Miss Italia ad "avatar conversazionale". La trasformazione della signorina Ofelia...

Se la «lista d’attesa per la visita è lunga», non sarà il volto rassicurante della 24enne Miss Italia 2024, la senese Ofelia Passaponti, ad accelerare i tempi... E sentirselo dire da un «avatar conversazionale» rappresenterà pure una innovazione al passo con l’era tech, ma le malattie della sanità pubblica avrebbero bisogno - oltre che dell’intelligenza artificiale - soprattutto di una massiccia cura a base di intelligenza naturale. Più investimenti, più competenze, più programmazione: cose che spettano a persone in carne ed ossa e non alle app dotate di «applicazioni con figure umane».

Il tema è comunque attualissimo, come dimostra la «guerra AI» in atto a livello globale tra Usa e Pechino sul DeepSeek. Uno scenario estremamente complesso ben lontano dalla semplicità di «Ofelia», l'«avveniristica virtual twin» elaborata dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese: tuttavia un’idea degna di nota. L’immagine ologrammata della reale Miss Italia dello scorso anno 2024 è presente infatti sul website dell’AouSenese «con l’obiettivo di fornire supporto e informazioni utili a pazienti e cittadini del territorio». «Dietro alla loro realizzazione - spiegano i promotori dell’iniziativa - c’è la tech company made in Italy QuestIT.

Grazie a queste creazioni proponiamo un sistema multi-agent per un supporto immediato all'utenza». «Ofelia è un assistente virtuale di ultima generazione – spiega Ernesto Di Iorio, CEO di QuestIT – capace di rispondere in maniera chiara e precisa alle richieste degli utenti h.

24, 7 giorni su 7, fornendo informazioni inerenti a tutti i servizi della struttura come, per esempio, contatti e ubicazione dei dipartimenti e dei reparti, procedure e modalità di effettuazione di analisi e ritiro referti ecc.). Se però la lista d’attesa per una visita rimane particolarmente lunga, non prendetevela con Ofelia. E, se ce la fate, rispondete al suo meccanico (ma sempre cordiale), saluto con un bel sorriso. Di rassegnazione...