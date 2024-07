Olimpiadi, svelato cosa contiene la scatola consegnata ai vincitori sul podio

Ascolta ora 00:00 00:00

Facce stupite, dalla grande felicità di una vittoria olimpica - che sia bronzo, argento o oro - che diventano curiose quando oltre alla medaglia, sul podio viene consegnato agli atleti una scatola rettangolare dal contenuto misterioso. Sono in molti a chiedersi cosa questo piccolo scrigno possa avere al suo interno e sui social c'è stata una vera e propria gara di ipotesi.

Cosa contiene realmente

Molti hanno pensato ad un assegno, altri ad un attestato, altri ancora a profumi francesi, ma nessuno fino ad ora ha davvero scoperto di cosa si tratta. A svelarlo ci pensiamo noi. Il parallelepipedo di cartone, ha al suo interno una pergamena che è un omaggio "francese" che viene consegnato sia agli atleti olimpici che in seguito a quelli paralimpici. Si tratta di due poster che uniti formano la cartina di Parigi.

Un'opera disegnata dall'artista francese di origini italiane Ugo Gattoni, che ha impiegato 2000 ore di lavoro per realizzarla interamente a mano. A rivelare il contenuto è stato il profilo ufficiale di Parigi 2024, mostrando il design dei due poster, che uniti regalano la vista della città sottoforma di fumetto. All'interno sono stati rappresentati tutti gli sport olimpici, cosi come i monumenti di spicco parigini: la Tour Eiffel, lo Stade de France e l’Arc de Triomphe. Ci sono voluti mesi per disegnare questa opera unica preziosa che di sicuro gli atleti conserveranno gelosamente.

Gli altri oggetti che ricevono gli atleti

La medaglia e la scatola con il poster, non sono però le uniche cose che ricevono gli atleti sul podio, oltre a questi anche il pupazzo della mascotte dei Giochi, il cappello

, che viene consegnato con una medaglia al centro. Ne esiste anche una seconda versione che sarà consegnata agli atleti paralimpici che avrà una piccola modifica: la scritta "Bravo" verrà ricamata sul retro in braille.