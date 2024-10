"La moda non è un lusso". Sallusti apre l'evento del Giornale a Firenze

Ascolta ora 00:00 00:00

Luogo di arte, cultura ed eleganza. Culla del Rinascimento, ma anche polo industriale di riferimento per l'imprenditoria della moda di lusso e della manifattura italiana in ambito fashion luxury. Firenze è una città che unisce tradizione, genio e sviluppo. Da qui riprende il viaggio de Il Giornale in occasione del proprio cinquantennale. A Palazzo Pucci, nel cuore del capoluogo toscano, ha inizio l'evento "La moda non è un lusso", organizzato dal nostro quotidiano per raccontare l'Italia della bellezza attraverso i protagonisti dell'impresa e dell'economia. Ed è il direttore responsabile de Il Giornale, Alessandro Sallusti, ad aprire la ricca mattinata di interviste e di dibattiti.

"Per noi del Giornale è un onore fare tappa a Firenze. Abbiamo scelto questa città non a caso, per parlare di un pezzo importante della storia dell'attualità e del futuro attraverso la moda. Per definire la moda c'è una letteratura sterminata, ci sono frasi meravigliose, io ho scelto un breve monologo che dice molto di più, tratto dal Diavolo veste Prada e detta da Meryl Streep alias Miranda", esordisce Sallusti, con una citazione che raccoglie il senso di un intero mondo che ruota attorno alla moda. E il vicedirettore Osvaldo De Paolini aggiunge: "Oggi parleremo anche di finanza e capiremo perché la moda non è un lusso, ma qualcosa di più. E' un viaggio in profondità nel quale l'aristocrazia dei grandi stilisti ha dovuto incontrare le grandi masse, trasformandosi in industria, organizzazione, impresa, mercati globali, lavoro e non solo passerelle. Al punto da diventare qualcosa di importante per il nostro Paese, una voce importante del nostro Pil che dà il senso della crescita della nostra economia. Il talento c'è ancora? Certamente, ma la grande bellezza non si sostiene solo con quello".

Nel corso dell'evento organizzato da Il Giornale a Firenze si susseguiranno ospiti di primo piano dal mondo dell'impresa e autorevoli voci del settore economico. Nel primo panel, condotto dal vicedirettore de Il Giornale, Osvaldo De Paolini, con la giornalista Daniela Fedi, si parlerà della "bellezza inarrivabile" di cui l'Italia è culla e laboratorio. Di seguito, a Palazzo Pucci verranno svelati i retroscena e gli aspetti meno noti delle grandi passerelle, vera e propria vetrina per la moda italiana nel mondo, nonché occasione per esprimere il potenziale degli investimenti economici nel settore. A guidare il dibattito saranno Valeria Braghieri e Daniela Fedi.

Hoara Borselli condurrà invece il successivo panel, dedicato all’innovazione necessaria a non disperdere il patrimonio italiano della moda e della bellezza, con un occhio alle nuove sfide poste dell’Intelligenza artificiale.

E infine sul palco tornerà il direttore Alessandro Sallusti per un'intervista a, presidente della Fondazione Ferragamo e secondogenita di Salvatore, stilista e fondatore della prestigiosa casa di moda Italiana.