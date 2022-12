"Ma cosa sta dicendo?". Centinaio sbotta con la deputata dei Verdi

" Ma costa sta dicendo? ". L'espressione di Gian Marco Centinaio era quella di chi non credeva alle proprie orecchie. Durante un dibattito televisivo su La7, l'esponente leghista si è scontrato con la deputata Eleonora Evi, dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana, dopo le rimostranze di quest'ultima sulle politiche del governo in tema ambientale. In particolare, a far scattare la reazione di Centinaio sono state alcune affermazioni della collega sull'agricoltura, argomento piuttosto nelle corde del senatore del Carroccio (già ministro in quel dicastero).

" La ridenominazione del ministero dell'agricoltura in agricoltura e sovranità alimentare distorce e scippa questo termine da movimenti che lo usavano per tutta un'altra origine ", aveva attaccato in tv la parlamentare di sinistra, lanciandosi poi in una più articolata dissertazione. " Il principio cardine su cui si basava era il diritto dei popoli di alimentarsi con prodotti del loro territorio, ma soprattutto il diritto di produttori e consumatori di essere al centro delle politiche alimentari, al di sopra di quelle che sono le logiche di mercato, che invece oggi prevalgono a livello mondiale, nazionale ed europeo ", ha quindi affermato Eleonora Evi. Poi la critica al governo, ascoltata con visibile scetticismo da parte di Centinaio.

"Ma cosa sta dicendo?", Centinaio sbotta

"Non credo che cambierà molto con il nuovo approccio di questo ministero, si va avanti con la stessa logica di portare avanti un modello industriale e intensivo, a discapito di realtà più piccole, di agricoltura biologica... ", ha osservato ancora la deputata dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana. E il senatore leghista: " Ma costa sta dicendo? ". Piuttosto eloquente l'espressione dell'ex ministro rispetto alle valutazioni della collega. " È inutile ridere... ", aveva replicato lei, accorgendosi di aver provocato il fastidio dell'esponente leghista. Sollecitato su un tema di sua pertinenza, Centinaio ha così preso la parola per smentirla.

