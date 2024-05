Mollo tutto

L'ultimo caso, in ordine di tempo, lo ha raccontato ieri un grande quotidiano milanese: due laureate quarantenni che hanno deciso di cambiare vita - la prima si occupava di comunicazione, la seconda di arte a Parigi, e ci chiediamo perché non abbiano continuato a farlo per aprire una panetteria di lusso in un quartierino très chic a Milano. Ora vendono pane a 9 euro al chilo. «Ma usiamo ingredienti di qualità».

In una città che ha costruito la propria storia sulla michetta un panino che dentro è vuoto sarà un successo.

E la storia, nella sua fragranza quotidiana di veri sentimenti e false bontà, dice moltissimo di quella sinistra emotiva che mangia intelligente - falafel, germogli di soia, caviale di tapioca e pane briosciato alle noci indossa scarpe friulane ed è in preda a una fascinazione irresistibile per i cambi di vita.

«Ero un designer, avevo un ottimo lavoro ma mi mancava la campagna». «Come manager non ero soddisfatto: ho mollato tutto per un casale in Umbria». «Lavoravo in un grosso studio di avvocati, ma ho scelto di girare il mondo in barca a vela». «Vivevo in centro ma sono andato a vivere in una baita a 1300 metri e ho aperto una libreria».

«Coppia lascia il lavoro e si trasferisce su uno yacht in Grecia: I nostri figli

avranno un'infanzia felice».

La retorica del «piano B» di quelli che hanno fallito il «piano A». Gente pronta a barattare soldi, rendite e beni di famiglia per un sogno e un tozzo di pane. A filiera corta e prezzi lunghi.