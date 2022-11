Montesano già in tv con la maglia della X Mas: la foto che inguaia la Rai

Lo hanno cacciato dal programma Rai con una pedata, accusandolo di aver commesso qualcosa di " inammissibile ". Dopo i complimenti per le sue esibizioni in pista, la gogna dell'esclusione senza appello. Dalle stelle (quelle di Ballando) alle stalle. Ma Enrico Montesano la maglietta della discordia, quella con il logo e il motto della Decima Mas, l'aveva indossata anche in un'altra occasione, sempre nel programma di Milly Carlucci. Senza che nessuno se ne accorgesse o si indignasse. A dimostrarlo, una fotografia che la stessa conduttrice aveva postato sui social lo scorso 5 novembre e che curiosamente è stata rimossa - anche stavolta, a scoppio ritardato - dopo il polverone che ha portato dall'esclusione dell'attore dallo show.

Nell'immagine, Montesano appariva accanto alla presentatrice Rai e alla ballerina professionista Alessandra Tripoli, con addosso una giacca scura sotto la quale spuntava proprio la maglietta con il logo della Decima Mas. Anche in quel caso, con ogni probabilità, l'artista era stato ritratto durante le prove dello spettacolo, con molte telecamere attorno. Proprio come accaduto la settimana scorsa, quando poi le sequenze incriminate (e registrate in precedenza) erano state mandate in onda. La polemica sollevata da Selvaggia Lucarelli aveva scatenato il putiferio, con la conseguente espulsione di Montesano dalla trasmissione del sabato sera. " Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia ", aveva scritto l'azienda di Viale Mazzini in una nota.

Che strano: possibile che prima d'allora nessuno avesse avuto da ridire su quella t-shirt finita involontariamente anche sui social? Come evidenziato anche da Enrico Mentana, che aveva preso le difese di Montesano, fino a domenica scorsa nessuno si era accorto di niente: chi aveva fatto le riprese di quelle prove, chi le aveva montate, chi le aveva visionate e messe in onda. Ora quell'immagine finita in rete il 5 novembre darebbe ulteriore forza alla difesa di Montesano, curata dall'avvocato Giorgio Assuma. Secondo il legale, infatti, la maglia della discordia era stata visionata a più riprese dai " rappresentanti della Rai " senza fossero state sollevate obiezioni sulla " regolarità e liceità delle immagini " e sul comportamento del concorrente.