"La X Mas ha sfilato davanti a Napolitano, alla Rai non va bene?": l'attacco del legale di Montesano

Il caso Montesano rischia di finire in Parlamento. L'espulsione dell'attore romano dal talent Ballando con le stelle, reo di avere indossato durante le prove una t-shirt della X flottiglia Mas, ha scatenato una violenta polemica, che ha tirato in causa esponenti di varie reti e numerose associazioni. Nelle ultime ore è finita sotto la lente di ingrandimento anche una foto dell'ex presidente della Repubblica Napolitano, che nel 2013 rese omaggio alle forze militari italiane tra le quali spiccava anche una rappresentanza della X Mas.

Sulla base di questo reperto si basa la difesa del legale di Enrico Montesano, l'avvocato Giorgio Assumma, che oggi spiega: " Non ho ancora tutti gli elementi per inquadrare compiutamente la situazione che è stata sottoposta al mio esame da Enrico Montesano. Ma un documento fotografico, diffuso in rete perché messo a disposizione dall'Associazione nazionale marinai d'Italia X Flottiglia Mas poche ore fa, mi induce a una riflessione significativa, che non credo possa essere contestata ".

La Rai ha giudicato " inammissibile " il comportamento di Enrico Montesano e lo ha estromesso dalla competizione di ballo del sabato sera di Rai Uno, ma la diatriba va oltre il semplice sfoggio di una t-shirt. Il caso ha indignato qualcuno, ma la risonanza che ha avuto è stata superiore al fatto in sé, fanno notare in molti, e Striscia la notizia ha posto l'attenzione proprio sulle varie incongruenze del caso Montesano.

La foto del 2013 con Napolitano