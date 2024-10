Morto a 28 anni Sammy Basso, fece conoscere agli italiani la progeria

Ascolta ora 00:00 00:00

Sammy Basso, il giovane affetto da progeria che si è impegnato per anni per portare all'attenzione delle grandi masse la sua malattia, è morto a 28 anni. Pare abbia avuto un malore mentre si trovava in un ristorante, al ritorno da un viaggio in Cina. La progeria di Hutchinson-Gilford è una malattia genetica rara che causa un invecchiamento precoce. Gli era stata diagnosticata quando aveva solo due anni. Sammy è stato il più longevo malato di progeria al mondo. Sammy aveva raggiunto il vasto pubblico grazie a un docufilm, “Il Viaggio di Sammy”, in cui raccontava la sua avventura lungo la famosa Route 66, da Chicago a Los Angeles, dove aveva viaggiato coi suoi genitori e l'amico Riccardo.

Nato a Schio, in provincia di Vicenza, nel 1995, nonostante la malattia e i tanti impegni legati all'Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.), che lui stesso ha fondato nel 2005, è riuscito a laurearsi all'università di Padova in Scienze naturali con indirizzo Biologico molecolare.

La sua discussione fu brillante, come il suo percorso, tanto che concluse il percorso con la votazione di 110 e lode, con una tesi dedicata all'esistenza di terapie per rallentare il decorso della propria patologia. Il suo sogno era lavorare al