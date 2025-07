È morto Alberto Stabile, voce autorevole del Medio Oriente e testimone di 30 anni di storia

È scomparso a 78 anni Alberto Stabile, giornalista, inviato e profondo conoscitore del Medio Oriente. Nato a Trapani, si era laureato in giurisprudenza prima di intraprendere, nei primi anni Settanta, la carriera giornalistica come cronista del quotidiano L’Ora. Da lì era passato a la Repubblica, dove fu a lungo corrispondente da Beirut, diventando una delle voci italiane più autorevoli sulle guerre e le crisi che hanno attraversato la regione negli ultimi tre decenni.

Il libro

La sua esperienza sul campo si tradusse anche in un libro intenso e personale, Il giardino e la cenere, pubblicato da Sellerio. In quest’opera Stabile racconta il conflitto israelo-palestinese attraverso le storie e i volti incontrati all’American Colony Hotel, storico punto di ritrovo per giornalisti, fotoreporter e troupe televisive impegnate a documentare la complessa realtà mediorientale.

Ma il suo impegno non si è limitato alla cronaca. Stabile ha continuato a riflettere e scrivere sulle cause profonde del conflitto per l’Espresso, contribuendo con lucidità e competenza al dibattito pubblico.

Parallelamente, ha svolto anche un ruolo daorganizzando per alcuni anni cicli di incontri e spettacoli nell’isola di Favignana, a cui era profondamente legato.

Con la sua morte, il giornalismo italiano perde una voce lucida, attenta e instancabile, una vera memoria vivente di un’area del mondo segnata da guerre, tensioni, ma anche da umanità e resistenza.