Morto il bambino di quattro anni caduto in piscina

Purtroppo non ce l'ha fatta Michael il bambino di quattro anni ricoverato in condizioni disperate dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. È morto dopo due giorni di agonia nella terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.

I fatti

Sfuggito alla sorveglianza del padre, venerdì pomeriggio è caduto in una piscina del parco acquatico "Tintarella di Luna" di Castrezzato. A scoprire il corpo del bambino di quattro anni riverso in acqua sarebbe stato proprio il padre. Il piccolo galleggiava privo di sensi. Una volta recuperato dalla piscina, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo. In condizioni gravissime, è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bergamo, dove purtroppo non ha mai ripreso conoscenza.

Le indagini

I Carabinieri hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità, in particolare in relazione alle misure di sicurezza e al sistema di sorveglianza del parco acquatico comunale, gestito da una società privata. Tra i punti ancora da chiarire c’è il tempo trascorso tra la caduta del bambino in acqua e l’arrivo dei soccorsi: anche la tempestività dell’intervento è ora al centro delle verifiche condotte dagli inquirenti.

Profonda commozione a Castrezzato e a Rovato, il paese in cui il piccolo Michael viveva con la sua famiglia.

Le due comunità sono: i sindaci di entrambi i comuni hanno manifestatoe sgomento per la tragedia, esprimendo solidarietà e vicinanza ai genitori del bambino.