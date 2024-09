Folgorato da una scarica elettrica: morto il cantante neomelodico Carmine Diamante

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo della musica neomelodica napoletana piange la tragica scomparsa di Carmine Diamante, morto folgorato da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Poche ore prima del dramma aveva condiviso un video della sua domenica in famiglia, poi la tragedia improvvisa e il decesso sotto gli occhi increduli dei familiari.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti Diamante sarebbe rimasto folgorato da una violentissima scarica elettrica. Il cantante neomelodico, 35 anni, era a casa della madre a Castel Volturno in provincia di Caserta, quando per cause ancora da accertare è stato fulminato da una scossa elettrica ed è morto sul colpo. A niente sono valsi i soccorsi dei presenti e dei sanitari intervenuti sul posto e ora si dovrà chiarire se esistono responsabilità precise per l'accaduto o se si sia trattato solo di un fatale incidente.

L’ultimo video condiviso su Instagram

Carmine Diamante originario di Ponticelli, popolare quartiere di Napoli, era molto conosciuto nella città partenopea e in Campania, dove si esibiva in spettacoli ed eventi privati. Sebbene fosse agli inizi della sua carriera neomelodica, il trentacinquenne aveva un nutrito gruppo di sostenitori e sui social network era seguito da oltre 26mila follower tra TikTok e Instagram. Proprio sulla sua pagina Instagram Diamante aveva pubblicato due brevi video nel tardo pomeriggio di domenica: un selfie caricato sulle note di una sua canzone e il filmato della carne alla griglia, video dove aveva taggato il macellaio-influencer Pietro Cozzolino, che è stato tra i primi a dare la notizia della disgrazia. Nessuno si sarebbe mai immaginato che poche ore dopo si sarebbe consumata la tragedia.

Il dolore dei fan e dei colleghi

Mentre le autorità indagano sull'accaduto, che al momento sembra essere a tutti gli effetti un incidente domestico, sul web si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. La sua pagina Facebook è piena di messaggi di dolore e lutto per la sua prematura scomparsa. Increduli anche gli amici più cari. "Riposa in pace amico mio", ha scritto il cantante Davide Junior, che seguiva le sue orme nel campo della musica neomelodica.

Non è possibile morire così giovane conoscevo Carmine artisticamente un ragazzo pieno dì voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla Carmine Diamante ora farai cantare gli angeli del paradiso

", ha ricordato invece un follower sotto all'ultimo post Instagram del cantante. Carmine Diamante lascia la, Paola, parrucchiera di Grazzanise, che dopo la tragedia si è chiusa in un doloroso silenzio.