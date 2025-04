Morto Franco Abruzzo, storico presidente dell'Odg lombardo

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto a 85 anni Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007.

Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha iniziato l'attività giornalistica, dalla Calabria al Tempo e al Giornale d'Italia. Primo praticante riconosciuto d'ufficio in Italia, si è trasferito nel 1962 a Milano, dove ha iniziato a lavorare al Giorno come cronista giudiziario, venendo anche minacciato da Luciano Liggio, capomafia che aveva organizzato diversi sequestri di persona, per poi diventare caposervizio, passare al politico e alle cronache nazionali. Nel 1993 è passato al Sole 24 ore dove è rimasto fino alla pensione nel 2001. Nel 1978 è stato fra i fautori, con Walter Tobagi, di Stampa Democratica.

Nel consiglio dell'Ordine dei giornalisti è entrato nel 1986, l'ultima volta è stato eletto nel 2010. "L'Ordine lombardo, per diversi aspetti, risente ancora della sua impronta, soprattutto - si legge nel tributo pubblicato sul sito dell'ordine - nell'attenzione a quei colleghi più deboli, privi di diritti". "Fondamentale è stata anche la sua attenzione alla Formazione", con il potenziamento dell'Istituto Carlo de Martino "che ha preparato in 30 anni 682 giornalisti professionisti e si è poi trasformato in un Master dell'Università di Milano". "Un professionista serio e un qualificato rappresentante delle più alte istituzioni della nostra categoria - lo ha ricordato Giuseppe Gallizi a nome del Movimento Liberi Giornalisti - che porge le condoglianze della categoria "all'adorata moglie Diana e alle figlie Vittoria e Anna Maria".

“Un professionista serio e un qualificato rappresentante delle più alte istituzioni della nostra categoria. Ma, soprattutto, un amico, un collega con il quale posso dire di aver condiviso ogni passaggio di una carriera giornalistica accomunata dalle origini calabresi, dagli inizi a Sesto San Giovanni, dall’approdo nei quotidiani milanesi, fino alle battaglie all’Ordine e al Sindaco dei giornalisti”.

Così Giuseppe Gallizzi, anche a nome del Movimento Liberi Giornalisti, ricorda Franco Abruzzo, collega de "Il Giorno" e de ‘Il Sole 24 Ore’ e storico presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, scomparso oggi. “Una notizia - aggiunge Giuseppe Gallizzi - che mi addolora. All’adorata moglie Diana e alle figlie Vittoria e Anna Maria le più sentite condoglianze di tutta la nostra categoria”.