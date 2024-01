La mostra "blasfema" esposta in chiesa: l'ultima provocazione del prete no global

Ascolta ora: "La mostra "blasfema" esposta in chiesa: l'ultima provocazione del prete no global"

Don Vitaliano ci ricasca e provoca ancora. Dopo il discusso presepe arcobaleno con due mamme, il parroco di Capocastello (Avellino) è pronto a una nuova iniziativa destinata a creare polemiche. In occasione della prossima Candelora, il sacerdote "no global" esporrà infatti nella chiesa locale della Santissima Annunziata alcune opere di Piergiuseppe Pesce, artista noto per rivisitare l'iconografia religiosa in chiave neo-pop e con accostamenti al limite dell'irriverenza. Ad esempio, in alcuni suoi lavori Gesù ha il volto di Paperino e la tradizionale deposizione del Cristo morto viene riproposta con la presenza di Spiderman. In un'altra realizzazione, la Madonna con il bambino è affiancata da Bart Simpson.

Art in art, diceva qualcuno. E infatti non vogliamo soffermarci sulle rivisitazioni di dubbio gusto dell'artista, ma sull'opportunità di esporre quelle opere in una chiesa (benché non utilizzata per le funzioni religiose). Per di più, lascia interdetti il fatto che a organizzare il tutto sia stato un sacerdote. Nello specifico, il solito don Vitaliano non nuovo a iniziative eclatanti come quella dei vari presepi "contaminati" dall'attualità, ad esempio con l'inserimento di riferimenti al tema dei migranti o a quello dei femminicidi. Consapevole che la sua più recente decisione farà molto discutere, il don ha già messo le mani avanti. "È chiaro che è una mostra particolare, è la pop art questa. È arte... Sarà interessante capire perché questo artista mette insieme simboli religiosi con simboli della vita di tutti i giorni", ha detto il religioso a IrpiniaTv.

Sarà un nostro limite, ma ci risulta assai difficile elevare particolari riflessioni su una Pietà nella quale al posto di Gesù c'è l'uomo ragno. "Certo, in altre mostre l'artista è stato definito blasfemo", ha osservato don Vitaliano, che proporrà l'esposizione peraltro in occasione di una ricorrenza religiosa come appunto quella della Candelora. Tra le opere realizzate da Piergiuseppe Pesce c'è anche una ceramica con Hilter vestito da Biancaneve ma anche una "Madonna con bambino leghista" e un Homer Simpson ritratto sulla croce con una corona in testa.

Le realizzazioni dell'artista campano hanno stregato il rapper Fedez, che - apprendiamo dalle cronache - ne ha acquistate alcune per la propria collezione privata. Liberissimo di farlo. Piuttosto, lascia alquanto interdetti l'attenzione che don Vitaliano ha dedicato a quelle opere particolarmente irriverenti o forse addirittura blasfeme.