Mucche, appartamenti e denaro. Ecco quanto guadagnano gli atleti olimpici sul podio

Partecipare alle Olimpiadi e soprattutto vincere, è il punto più alto della carriera di un atleta. Quest'anno poi le medaglie avranno un "plus" in più. Saranno infatti consegnate in uno scrigno realizzato da Louis Vuitton e conterranno un pezzo di metallo che un tempo faceva parte della Torre Eiffel.

Ma, come si dice non si vive solo di gloria, e tra i tantissimi atleti e le altretatte nazioni e paesi partecipanti c'è chi riconosce anche un "valore" allo sforzo di una vita passata a fare sport a grandi livelli. Ovviamente le ricompense variano da delegazione a delegazione, così come la natura dei premi che vanno da compensi in denaro, a diamanti e perfino mucche e appartamenti. Ecco quanto si "guadagna" ad essere un vincitore olimpionico.

I premi più ricchi

Appartengono agli atleti asiatici, dove vincere una medaglia d'oro significa portarsi a casa tanti soldi ad iniziare da quelli di Singapore che premia con 1,4 milioni i vincitori di eventi a squadre (staffette di atletica, tennis doppio), 1,8 milioni per le squadre, oltre 650 mila euro per i titoli individuali, 325 mila euro per l’argento e 162 mila euro per il bronzo. Si passa poi a Taiwan che premia l’oro con 550 mila euro e uno stipendio mensile a vita pari a circa 3700 euro. Hong Kong premia con 700 mila euro una medaglia d'oro.

Ma non sono questi a detenere il record, tanto per cambiare è l'Arabia Saudita che durante Tokyo 2020, regalò 1.2 milioni di euro al karateka Tereg Hamedi per un medaglia d’argento. I premi per Parigi 2024 hanno su per giù lo stesso valore. In India il compenso per l’oro è doppio: circa 83 mila euro dal governo e 110 mila euro dall’Associazione olimpica.



Gli atleti Americani, "volano" più basso e per una medaglia partendo dall'oro vengono riconosciuti 40mila euro. A seguire circa 21mila euro per l'argento e 14mila per il bronzo. Le differenze ci sono anche secondo lo stato americano a cui appartiene l'atleta. Ancora più bassi i premi di Canada e Australia che si aggirano sui 15mila euro.

Chi rimane a bocca asciutta

C'è però chi ha la convizione che vincere la medaglia sia la più grande ricompensa, in questo caso gli atleti di Gran Bretagna, Svezia e Norvegia che tornano a casa con tanta gloria, ma a tasche vuote.

Chi premia anche i "non vincitori"

Al contrario delle nazioni sopracitate, c'è invece chi, come la Germania, premia anche gli atleti che non salgono sul podio fino a chi si posiziona all'8° posto. E c'è chi fa ancora meglio, il Marocco offre un bonus fino al 32° posto di piazzamento. C'è poi chi come l'Iraq ha premiato anche per la sola qualificazione ai Giochi. In questo caso, il premio consiste in un appezzamento di terra e uno stipendio mensile e circa 6mila euro.

I premi più curiosi

Non solo soldi però, ma anche altri tipi di premi per gli atleti. Nelle edizioni passate gli atleti cinesi hanno ricevuto in regalo appartamenti, gli atleti della Malaysia un’automobile, gli austriaci circa 17 mila euro in monete Filarmonica (popolare moneta ricavata dai lingotti che prende il nome dall’orchestra Filarmonica di Vienna). Per gli atleti polacchi un diamante da investimento, un buono viaggio per due persone del valore di circa 23 mila euro, un quadro dipinto da artisti polacchi e un trilocale nell’area metropolitana di Varsavia.

C'è ancora chi ha fatto di più: Greysia Polii e Apriyani Rahayu, atleti indonesiani di badminton, a Tokyo 2020 avrebbero ricevuto 320 mila euro, 5 mucche, un ristorante di polpette e una casa nuova. Il ministero della cultura e dello sport del Kazakhstan, invece, regala un appartamento con un numero di stanze pari alla medaglia vinta: trilocale per l’oro, bilocale per l’argento e monolocale per il bronzo.

Quanto guadagnano gli italiani

I nostri atleti fanno parte di una categoria di premi alti. Il Coni ha infatti stabilito, aumentando il montepremi per Parigi 2024, 180.000 euro per l'oro, 90.000 l'argento e 45.000 - tutte le cifre sono lorde - per un totale di 2.43 milioni di euro complessivi.

I premi aggiuntivi

Ai compensi appena citati, si aggiungono quest'anno anche quelli di World Athletics che è il primo organo di governo internazionale ad assegnare premi in denaro ai vincitori della medaglia d'oro. L'organo di governo ha confermato che metterà a disposizione un montepremi totale di 2,4 milioni di dollari per le medaglie d'oro che riceveranno 50.000 dollari e i quartetti a staffetta si divideranno il premio.

Ci sono poi le ricompense di alcune federazioni sportive internazionli che andranno

ad aggiungersi ai premi ma solo per alcuni sport. La federazione di atletica leggera darà ai vincitori 50.000 dollari, mentre quella di pugilato pagherà 50.000, 25.000 o 12.500 dollari a seconda del colore della medaglia.