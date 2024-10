Navy Caiman Race 2024, l'evento Ocr ispirato all'addestramento militare

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 5 e 6 ottobre si svolgerà a Portovenere (La Spezia) il Navy Caiman Race 2024, l'evento Ocr organizzato dall'ente di promozione sportiva Endasin collaborazione con il Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei" - COMSUBIN ed il comune di Portovenere, con il patrocinio dallo Stato Maggiore della Difesa, da Sport e Salute e dai Ministeri dello Sport e dell'Ambiente.

Di cosa si tratta

OCR è l'acronimo di Obstacle Course Race, uno sport che trae ispirazione dai percorsi utilizzati per l'addestramento militare. Una gara adrenalinica, ma anche molto divertente. Si tratta di una competizione podistica a ostacoli aperta a tutti, militari e civili, professionisti e amatori, con un percorso di 10 chilometri, all’interno del quale i partecipanti dovranno affrontare e superare oltre 30 ostacoli artificiali di tipo militare.

" La gara - spiega il presidente nazionale di Endas, Paolo Serapiglia - è rivolta ad atleti professionisti, a civili, agli incursori e ai subacquei della Marina, che gareggeranno insieme ai veterani, la cui presenza, per noi, è motivo di particolare orgoglio ". Ma non solo per i più "temerari", allo stesso modo verrà anche organizzata la Navy Caiman Kids, rivolta a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che si metteranno alla prova in un percorso carico di adrenalina.

Presente anche un villaggio di intrattenimento al Centro di Porto Venere, in località Le Grazie, con attività, giochi e punti ristoro riservati a famiglie, bambini e partecipanti di ogni età.

Il protocollo d'intesa

La competizione rispetterà tutti i canoni previsti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in termini di sostenibilità ambientale. L'Endas ha infatti sottoscritto, lo scorso 27 luglio, un importante protocollo d'intesa denominato "RispettiAMO lo sport e l'AMBIENTE", con la partecipazione del Mase e insieme al Coni, che ha come obiettivo una linea di intervento volta alla realizzazione di iniziative basate sulla responsabilità ambientale, l'economia circolare, il riciclo, il risparmio idrico, la riduzione di plastica monouso, la promozione del "plastic free" e il risparmio energetico.

Mettersi alla prova

Come nelle scorse edizioni, la "Race" oltre ad offrire la possibilità di cimentarsi in un percorso di altissimo livello, consentirà ad atleti di tutte le discipline che hanno la passione per la vita militare, di

, potendo competere con loro fianco a fianco per valutare meglio le proprie affinità e decidere mangari anche di indossare la stessa prestigiosa divisa.