Neuromarketing, presentato un nuovo modello applicato alla comunicazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Esistono studi che misurano in modo scientifico che cosa piace al nostro cervello e che cosa no. Questa scienza è denominata Neuromarketing, un campo di ricerca che utilizza tecniche neuroscientifiche, di psicologia cognitiva e di marketing, che sono in grado di analizzare i comportamenti dei consumatori analizzando la reazione emotiva e cognitiva durante l'acquisto.

Le Neuroscienze tra falsità e applicazione

Si è svolto nella sede di Roma dell’Università IULM Behavior and Brain Lab un importante incontro Le Neuroscienze tra falsità e applicazione alla presenza di numerosi ospiti. A discuterne sono stati il professor Vincenzo Russo, fondatore e coordinatore del Centro di Ricerca di Neuromarketing dell’Università IULM, Tiberio Brunetti e Valentina Fontana, fondatori di Vis Factor.

Le strategie messe in campo

Durante la giornata di lavoro sono state messe in luce le strategie e le tecniche neuroscientifiche più avanzate per misurare l’efficacia della comunicazione, ed è stato presentato il lavoro congiunto del Brain Lab della IULM e di Vis Factor, le due importanti realtà che hanno unito le loro forze per comprendere in maniera approfondita la modalità con cui i messaggi della comunicazioni vengono percepiti e processati nel nostro cervello e quali sono poi stai i risultati nelle reazioni online.

“ Le neuroscienze hanno ormai dimostrato in maniera ineludibile che non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano ", ha spiegato il professor Russo della IULM. Questo significa che alle classiche ricerche di mercato e marketing (come interviste, focus group e questionari), vanno ora integrate nuovi metodi di indagini neuroscientifiche per analizzare ciò di cui i soggetti non sono consapevoli o che non vogliono dichiarare.

Come vengono realizzate le analisi

Gli strumenti utilizzati per l’analisi di Neuromarketing sono gli indicatori neurocognitivi rilevati con l’EEG, ovvero un elettroencefalografo a 52 canali; la Visual Exploration realizzata con un lettore di movimenti oculari, l’Eye Tracking System; l’analisi della conduttanza cutanea per la valutazione dell’arousal fisiologico (Skin Conductance) e l’analisi del battito cardiaco per la valutazione della valenza emotiva (Heart Rate). Infine la Rational Analysis, ovvero un questionario per analizzare la razionalizzazione delle esperienze.

Vis Factor, in questo ambito, ha messo a disposizione la sua piattaforma di web e social listening Human, che distingue e interpreta strutture linguistiche complesse, analizza fonti da web e social network, raccoglie contenuti testuali e multimediali, interazioni su tutti i livelli e rileva il sentiment degli utenti, ovvero l’orientamento emotivo e cognitivo sui temi oggetto di indagine.

Un nuovo modello di integrazione

Durante l'incontro è stato illustrato un nuovo modello per integrare queste analisi avanzate e le neuroscienze per ottimizzare le strategie di marketing e migliorare l’impatto dei messaggi comunicativi, in ambito comunicativo e di sostenibilità. Non solo ambientale, ma anche in ambito economico e sociale.

“ Ci si è sempre troppo focalizzati sull’intercettare l’elaborazione cognitiva dell’intervistato, quando, invece, risulta più efficace osservare la risposta istintiva o proattiva allo stimolo - ha dichiarato Tiberio Brunetti, Founder di Vis Factor, aggiungendo - In questo modo si riesce ad ottenere più fedelmente l’intenzione o l’orientamento, spesso guidati da impulsi inconsci che un’eccessiva richiesta di razionalizzazione può finire per alterare. È su queste basi che proseguono il nostro studio e la nostra ricerca positiva ”.

La sinergia con IULM