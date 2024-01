"Niente doccia", "Danneggia la causa". Le eco-contraddizioni di Pratesi

"Tiro lo sciacquone una volta ogni tre pipì. Mi lavo il meno possibile". L'ultra-ambientalismo di Fulco Pratesi non piace agli ambientalisti. E nemmeno a noialtri, che sull'igiene personale siamo sì intransigenti. In una recente intervista rilasciata al Corriere, l'89enne fondatore del Wwf aveva ribadito un opinabile concetto già espresso in passato. Ovvero la sua convinzione che lavarsi di meno faccia bene all'ambiente e aiuti a preservare le riserve di acqua. La doccia? "Mai fatta, da quando giocavo a rugby, tutta quest’acqua che cade in testa mi dà fastidio", aveva detto l'ex parlamentare dei Verdi (nei primi anni '90).

Lo shampoo? "Uno ogni 10 giorni. Barba una volta al mese, denti con spazzolino appena umido", aveva anche testimoniato. Nell'intervista aveva anche replicato a quanti si stupiscono di queste abitudini. "I gorilla non si lavano mai, l'uomo non è che una scimmia nuda. Un animale sano non puzza...", aveva ancora argomentato Pratesi. Già in passato, simili teorie avevano suscitato clamore e lo stesso è accaduto ora. Anzi, il fondatore del Wwf è stato pure contestato da chi condivide la causa ecologista ma ritiene quelle posizioni esagerate, se non addirittura dannose nel messaggio.

In particolare, a sfogarsi sui social contro Fulco Pratesi è stata la conduttrice tv Tessa Gelisio, la quale - pur essendo una convinta ambientalista - ha esternato il proprio fastidio per le affermazioni dell'ex parlamentare, che aveva anche detto di lavarsi il meno possibile, "con una spugnetta bagnata d’acqua fredda e appena una goccia di sapone. Faccia, ascelle, parti basse". In un video pubblicato sui social, Gelisio ha commentato: "Caro signor Pratesi, la prego di smettere di dire che un buon ambientalista si deve lavare il meno possibile. Così fa passare noi ambientalisti come sudici o peggio ancora come matti. Così si danneggia la causa".

La conduttrice tv ha poi bacchettato Pratesi, cogliendo quella che sembra di fatto una contraddizione. Facendo riferimento a un servizio televisio trasmesso nei mesi scorsi da Cartabianca, che si era recata a casa del fondatore del Wwf, Gelisio ha sostenuto di aver notato dei "detergenti inquinanti" nel bagno dello storico esponente ambientalista. Rivolgedosi a Pratesi, ha quindi osservato: "Dica come ridurre il consumo d'acqua, dica di utilizzare solo detergenti eco-bio, privi di sostanze inquintanti per l'ambiente e di non utilizzare prodotti carichi di sostanze chimiche inquinanti come purtroppo be ho visti presenti nel suo bagno, in una nota trasmissione televisiva. Grazie". Per l'ultra-ambientalista Pratesi, insomma, una bella doccia ghiacciata.