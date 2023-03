Nina, la sindrome down e il diritto alla maturità negato dalla scuola "per stress"

" Il futuro di nostra figlia è ora in sospeso, ma per lei vogliamo puntare al massimo delle sue possibilità ". A dirlo sono i genitori di Nina Rosa Sorrentino, una ragazza di 19 anni con la sindrome di Down, che quest'anno avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità. E invece non può farlo perché il consiglio di classe della scuola che frequenta, il liceo Sabatin di Bologna, ha ritenuto che sarebbe " troppo stressante " per lei. Ma la mamma e il papà della giovane non ci stanno: " È un suo diritto ", reclamano a gran voce in un'intervista al Corriere della Sera.

Nina e l'amore per la musica

Nina è una ragazza speciale. E non per la sindrome di Down ma perché ha decine di talenti che coltiva con profitto sin da quando era bambina. Le piace la musica: suona il violino, il flauto, la chitarra e il tamburo a cornice. Adora ballare, scrivere poesie e da grande sogna di diventare un'artista a tutto tondo. " Mi piacerebbe insegnare danza - racconta la diciannovenne - e poi il mio sogno più grande è continuare a studiare, diventare un'artista nel campo della musica e del teatro, anche se lo so che è difficile ".

È una ragazza in gamba, tenace e adora andare a scuola. Tanto che " alla chiusura a giugno era solita contare i giorni che la separavano dalla riapertura a settembre ", ricorda il papà Alessandro. Quando scelse il liceo Sabatin di Bologna, indirizzo scienze umane, alla fine della terza media "f u un colpo di fulmine ". Ma oggi, al quinto anno di studi, è stata costretta a scontrarsi contro i muri invalicabili di un sistema scolastico ancora traballante dal punto di vista delle pari opportunità per gli studenti diversamente abili.

Il rititro dalla scuola

Il percorso scolastico di Nina si è temporaneamente interrotto per via " di un'ingiustizia ", dicono con tanta amarezza i suoi genitori. Quest'anno avrebbe voluto accedere all'esame di maturità ed essere valutata come qualsiasi altro studente. Ma il consiglio degli insegnanti ha ritenuto che per lei sarebbe una prova " troppo stressante ". I genitori, per non far perdere alla figlia la possibilità di conseguire il diploma, requisito imprescindibile per accedere all'università, sono stati costretti a ritirarla dalla scuola.

La decisione è motivata dal fatto che, per gli studenti con disabilità, gli insegnanti delle classi superiori possono optare per tre programmi: ordinario, personalizzato con obiettivi minimi (equipollenti) che porta, al termine del ciclo di studi, all'ammissione all'esame di Stato. Il punto è che, nel merito, non si tratta di un diploma vero e proprio ma di un attestato che riconosce le competenze acquisite dal maturando, proprio come sarebbe nel caso della 19enne. I genitori spiegano che la scelta era stata fatta all'inizio del liceo: " Non volevamo metterci in contrasto con la scuola appena arrivati. - spiegano - ma ci dissero che il percorso poteva essere modificato in qualunque momento ". Nel corso degli anni, Nina ha fatto passi da gigante. Tanto che i genitori hanno deciso di chiedere alla scuola " di poter mettere in campo una progettualità didattica che portasse a lungo termine nostra figlia al raggiungimento di quegli obiettivi minimi - chiariscono il papà e la mamma della ragazza - necessari per poter essere ammessa in quinta all'esame di maturità ". Così non è stato.

Il referto del Ceps: "Può sostenere l'esame"

I genitori di Nina si sono fatti aiutare dal Ceps (Centro emiliano problemi sociali per la Trisomia 21), dall'associazione nazionale CoorDown e dai docenti di Scienze dell'Alma Mater per realizzare un progetto-pilota per Nina. Lo hanno proposto alla scuola ma, i primi di marzo, hanno ricevuto il diniego definitivo dal consiglio di classe: " Il perché è quello che ci tormenta - spiega papà Alessandro - Anche la neuropsichiatra concordava: Nina poteva e voleva provarci a fare l'esame. Non abbiamo mai chiesto che le venisse regalato il diploma, ma che le fosse data la possibilità di provarci ".

La posizione "irremovibile" della scuola