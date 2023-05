"Non condividi? Allora...". Fiorello smonta l'auto-epurazione dell'Annunziata

"Se non condividi niente di questo governo, dovevi rimanere!". L'auto-"epurazione" di Lucia Annunziata dalla Rai non poteva essere demolita meglio di così. Fiorello ha letteralmente smontato l'addio della giornalista al servizio pubblico e le indignatissime polemiche annesse. Non che ci volesse particolare intuito per comprendere la contradditorietà di quella scelta; lo showman catanese è però riuscito a centrare il punto con la sua solita irriverenza, smascherando l'ipocrisia di quell'allontamento spontaneo trasformato addirittura in un martirio da certi commentatori politicizzati.

Nella più recente puntata del suo show mattutino, Fiorello si è messo a sfogliare i giornali con gli ultimi aggiornamenti sulle vicissitudini Rai. E ironicamente ha commentato: "C'è l'addio della Annunziata... Gli italiani per questa notizia sono disperati". Poi una riflessione sacrosanta, di quelle che andrebbero scolpite su pietra. "Pensano che agli italiani interessino queste cose: no! Alla gente non gliene frega niente! Non siamo il centro del mondo". Una stoccata indiretta a quei conduttori e a quegli osservatori che considerano il borsino degli avvicendamenti tv come qualcosa di fondamentale per le sorti del Paese.

Poi, Fiore ha rincarato la dose del sarcasmo. "Annunziata, perché te ne sei andata? Noi vogliamo l'Annunziata a telemink*a...", ha commentato, riferendosi all'immaginaria e satirica emittente coniata nel suo show. Al contempo, il comico ha sminuito le voci allarmate di quanti stanno lamentando un presunto assalto della destra all'azienda di Viale Mazzini. "Quando c'era il governo di sinistra, c'erano quelli di sinistra...", ha osservato. Anche in questo caso, come non dargli ragione. Di seguito, il conduttore di Viva Rai2! si è soffermato specificamente sullo strappo della Annunziata e si è anche rivolto idealmente alla giornalista.

"L'Annunziata ha detto che non condivideva niente di questo governo e se n'è andata. No! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Capisci? Dovevi rimanere in modo da lottare all'interno. Che poi, tutto questo andare via bisogna capire da dove arriva...", ha affermato Fiorello. Riflessione giusta. Peraltro, il nuovo Ad Rai Roberto Sergio aveva riferito che la conduttrice e il suo programma erano confermati per la prossima stagione tv. Lucia, insomma, avrebbe potuto fare il proprio lavoro come sempre. Invece ha preferito "epurarsi" da sola. Un po' come Fazio, scappato a Discovery senza che nessuno avesse ufficialmente messo in discussione la sua permanenza in Rai.

Le battute di Fiorello hanno subito fatto il giro dei social network raccogliendo consensi e condivisioni. Tra gli utenti d'accordo con lo sfogo dello showman, anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.