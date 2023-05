"Era prevista per il prossimo autunno". L'ad Rai Sergio sul caso Annunziata

Il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, dimostra tutta la sua eleganza nel commentare la notizia delle dimissioni "irrevocabili" di Lucia Annunziata. Le parole della giornalista salernitana erano state particolarmente rudi nell'annunciare il suo addio alla televisione di Stato, parlando espressamente (nella sua lettera) di mancata condivisione delle " modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza - aveva aggiunto - è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque ".

Una critica per nulla velata sia nei confronti del governo di centrodestra sia verso i nuovi dirigenti che sono entrati in carica da pochissimi giorni. Proprio per questo motivo Sergio, in teoria, poteva tranquillamente anche scegliere di non commentare la vicenda televisiva oppure – al contrario – scagliare anche qualche piccola frecciatina nei confronti dell'Annunziata che aveva, di fatto, criticamente duramente il Consiglio di Amministrazione della tv pubblica. E invece l'ex presidente di Rai Way tende addirittura una mano alla conduttrice (oramai ex) di Mezz'ora in più.

A quanto si apprende da fonti di agenzie di stampa, l'ad Sergio avrebbe risposto di essere " sinceramente dispiaciuto " ed avrebbe sottolineato come il suo primo atto da ad in Cda sia stato " il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali 'In mezz'ora '". L'augurio di Sergio è che l'Annunziata " possa completare il ciclo di trasmissioni ", previsto per la fine del mese di giugno, " e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro ".

Le seconde dimissioni di Annunziata dalla Rai