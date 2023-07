Non indagate il carabiniere, ladro querela il derubato e Jj4: quindi, oggi...

- Sull’imputazione coatta di Delmastro mi atterrei alla logica, come fa oggi il ministro Nordio. Riassumo: il pm ha indagato, non ha trovato prove sufficienti per sostenere l’accusa in Tribunale e ha chiesto al Gip l’archiviazione. Il giudice, non contento, ha risposto picche e disposto l’imputazione coatta. Piccolo problema: ora il pm, che era convinto di non avere le prove, dovrà andare in Aula e formulare un’accusa che non voleva formulare. Certo, non è la prima volta. Ma secondo voi, come potrà mai andare a finire?

- Va bene, la mossa di dare più soldi ai capigruppo non è certo l’operazione simpatia di cui avevano bisogno di deputati eletti di questo nostro stramaledetto Paese. Però, signori miei, piano con l’indignazione. Perché il monte totale dei costi per il contribuente non cambia: i soldi in più per i presidenti dei gruppi parlamentari verranno presi dai fondi già previsti per i gruppi stessi. Risultato: ieri la Camera spendeva 100 e oggi spende sempre 100, solo distribuiti in maniera diversa. Non mi pare un grande scandalo.

- Non ho dubbi che la social card per le famiglie povere sia una misura minima e forse non sufficiente a risolvere i problemi di chi soffre una condizione di indigenza. Però, miei cari Boeri e Perotti, se il governo ha stanziato “solo” 500 milioni di euro sarà perché evidentemente nelle maglie della spesa pubblica non ha trovato altri fondi. Piuttosto, dico piuttosto, fossi in voi busserei a Mario Draghi e gli chiederei per quale motivo aveva deciso di investire milioni di euro del Pnrr per rifare gli stadi di Firenze e Venezia. Oppure si potrebbe chiedere a Conte&co. come mai abbiano drogato il mercato edilizio con bonus a pioggia che hanno fatto schizzare in alto i costi medi per le ristrutturazioni. Ecco, mi concentrerei qui. Poi resta un principio: il benessere lo produce il lavoro, non i bonus.

- L’intelligenza artificiale è qualcosa che dovremo imparare a gestire, senza garanti della privacy e burocrazie sciocche di sorta. Il progresso è progresso. Però signori miei, occhio: mi spiegate che bisogno c’è di “far tornare a cantare” una icona della musica brasiliana morta nel 1982? Capisco tutto: capisco la pubblicità della Volkswagen, capisco la necessità di farla duettare con la figlia, ma questa “resurrezione” artificiale mi fa un po’ senso. Possiamo darci una regolata?

- Lite nella maggioranza sull'abuso d'ufficio e sul concorso esterno in associazione mafiosa. Sintetizzo: l'anima più liberale del governo (Nordio-Forza Italia) vorrebbe calcare la mano sulla riforma della giustizia. Fratelli d'Italia e Lega fanno da scudo, ribadendo la lotta alla mafia eccetera eccetera. Facessero pure. Il 95% dei cittadini non conosce la differenza tra abuso d'ufficio e concorso esterno, quindi non mi preoccuperi. Ma fossi nei membri dell'esecutivo andrei meno dietro ai lanci di agenzia. Nordio fa il nordio, analizza la questioni da un punto di vista giuridico più che politico. Ma se l'argomento "concorso esterno" non è in agenda del Cdm, di cosa vi preoccupate?

- Il Consiglio di Stato sospende per l’ennesima volta l’abbattimento dell’orsa Jj4. Ormai la vicenda sta stufando. Cari ambientalisti, avete vinto: teniamola lì dentro a quella prigione per il resto della sua vita senza ucciderla. L’importante è che non nuoccia più alla salute dell’uomo.

- Uno stalker tenta di investire un carabiniere, rischia di ammazzarlo, collega apre il fuoco e uccide il malvivente. Mi spiace per il povero soldato dell’Arma, che ora dovrà beccarsi tutta la trafila di indagini, processo, spese legali a gogo e rischio condanna. Se fosse possibile, chiederei al pm di non iscriverlo nel registro degli indagati. Ma so che la speranza è vana.

- Questa storia è meravigliosa. Vi spiego. Un ladro forza la porta di ingresso di un’osteria a Treviso e ruba l’incasso. L’immagine del bandito finisce sui giornali e indovinate un po? La fidanzata del bandito ha minacciato querela nei confronti del titolare della trattoria per diffamazione. Sintesi brusca: il ladro denuncia il derubato. Siamo un Paese che procede al contrario.