"Di che c... parlano". Travaglio difende Conte sulle vacanze a Cortina

A soccorrere Giuseppe Conte nello slalom gigante tra le critiche ci ha pensato Marco Travaglio. Nel suo odierno editoriale, il direttore del Fatto Quotidiano si è lanciato in discesa libera contro quanti avevano fatto le pulci al leader pentastellato per le sue vacanze a Cortina d'Ampezzo. " È un ipocrita ", avevano lamentato alcuni utenti sui social, mentre sui giornali qualcuno aveva fatto notare una certa contradditorietà tra quel legittimo soggiorno di lusso e la vecchia retorica pentastellata sui politici privilegiati. Infastidito da quelle osservazioni, il giornalista è quindi a sua volta intervenuto in difesa dell'ex premier.

" I giornali montano una polemica al giorno su un leader incensurato perché indossa la giacca con pochette, ma anche perché indossa il dolcevita, perché visita i poveri e i disoccupati, ma anche perché passa il Capodanno a Cortina in un bell'hotel, senza spiegare mai di che cazz* stanno parlando ", ha lamentato Travaglio nell'editoriale che campeggia sull'odierna prima pagina del Fatto. Povero Conte, secondo il direttore attaccato sempre e solo su questioni futili e pretestuose! In realtà, dall'opinione pubblica e dalla stampa non mancano rilievi anche più consistenti all'ex premier e al suo operato politico.

Le polemiche sulla vacanza a Cortina, però, hanno particolarmente colpito Travaglio, che sul proprio giornale ha bacchettato così i colleghi e i critici: " A meno che non ritengano che possano difendere i poveri solo i parlamentari poveri: nel qual caso, siccome i parlamentari guadagnano almeno 15mila euro netti al mese, tutti dovrebbero difendere i ricchi ". Ma la discussione non riguardava il reddito, che consente giustamente a un politico di andare in vacanza dove gli pare. Piuttosto a Giuseppe era stata contestata una certa incoerenza nell'essersi presentato in piazza come portavoce degli ultimi e interprete degli indigenti. Come se gli altri politici, a differenza sua, fossero lontani dalle istanze popolari.